Что будет, если не снимать AirPods перед сном
Реальная история.
Засыпаете, не вынув AirPods из ушей? Как выяснилось – это опасная привычка. Можно серьезно пострадать.
Доказательством служит случай с американцем Брэдфордом Готье. Он настоящий фанат наушников AirPods. Мужчина использует их по ночам, чтобы не будить своего 6-месячного ребенка.
Готье спал, не сняв AirPods. Подобное не было проблемой до прошлого вторника. Утром он очнулся с болью в горле. Возникли трудности с глотанием.
Позже Готье попытался выпить стакан воды. Однако ничего не получилось. Что-то мешало внутри. Тогда же мужчина понял, что один из наушников AirPods пропал.
Спустя время он почувствовал закупорку в груди. Пришлось обратиться в отделение неотложной помощи. Там сделали рентгеновский снимок, показавший, что потерянный AirPods застрял в пищеводе Готье.
Вероятно, аксессуар выпал и пользователь проглотил его во сне. К счастью, помогла экстренная эндоскопия. Врачам удалось удалить AirPods без вреда для пациента.
Что интересно – AirPods, побывавший в пищеводе, выжил. Он прекрасно воспроизводит звук. Глючно работает только микрофон (по словам самого владельца).
Источник: phonearena.com
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