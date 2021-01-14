Что ещё показал Samsung, кроме смартфонов S21 – Galaxy Buds Pro, Galaxy SmartTag

Что ещё было на Unpacked 2021?



Всем привет, 14 января 2021 Самсунг представила новое поколение своих флагманов – Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra. Но помимо этого были анонсированы и другие продукты. О них в нашем материале. Поехали!

Начнём с новых беспроводных наушниках компании – Samsung Galaxy Buds Pro. Лаконичный дизайн этой модели уже лишён экспериментов и не похож на бобы, как Galaxy Buds Live.

Что интересного в Buds Pro:

Активное и интеллектуальное шумоподавление . Система подстроится сама или вы сами можете выбрать нужный уровень шумоподавления, а также его можно выключить вовсе.

. Система подстроится сама или вы сами можете выбрать нужный уровень шумоподавления, а также его можно выключить вовсе. Автоматическое обнаружение голоса отключает шумоподавление.

отключает шумоподавление. Естественно, про отличный звук не забыли.

не забыли. Автоматическое переключения между вашими устройствами: начинаете смотреть фильм на планшете – звук там, звонок по телефону – переключение на смартфон.

Поиск наушников при помощи приложения SmartThings. Они начинают издавать звук и вы легко отыщите их в помещении.

К одному смартфону можно подключить 2 пары новых Galaxy Buds Pro и делиться музыкой или видео с друзьями.

Заряд обеспечен на 18 часов : 3 часа – полностью заряженные наушники, 15 часов – полностью заряженный кейс.

: 3 часа – полностью заряженные наушники, 15 часов – полностью заряженный кейс. 5 минут быстрой подзарядки обеспечит час музыки . А ещё можно воспользоваться реверсивной зарядкой в смартфонах Galaxy S-серии.

быстрой подзарядки обеспечит . А ещё можно воспользоваться реверсивной зарядкой в смартфонах Galaxy S-серии. Влагозащита по стандарту IPX7 – до 1 метра и не более получаса.

по стандарту IPX7 – до 1 метра и не более получаса. 3 цвета корпуса и самих наушников: чёрный, серебряный и фиолетовый .

Цена в России – 17990 руб. Доступно с 5 февраля 2021.

Samsung Galaxy SmartTag – умные тег (маячок) для отслеживания предметов в любом месте. Они могут помочь вам найти или не потерять вещи или даже домашних животных. Работает через Блютуз до 120 м, но такая дальность доступна без препятствий.

А как же более дальние расстояния? Другие устройства экосистемы Galaxy тоже отслеживают местоположение всех маячков SmartTag. Они знают, где их предметы, а вы можете точно знать, где ваши – всё благодаря общей системе, где все теги по всему миру отслеживаются сообществом Galaxy.

Что ещё интересного в Samsung Galaxy SmartTag:

Возможно управление умным домом благодаря фирменному приложению SmartThings и новым смарттегам от Самсунг.

Можно использовать как можно больше новых тегов.

Доступно 2 цвета: чёрный и серо-бежевый .

Цена в россии установлена на уровне в 2490 руб за штучку. Вскоре появятся комплекты из двух тегов. Доступны для покупки с 5 февраля 2021.

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