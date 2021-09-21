Что говорят о новых iPhone 13 эксперты — хватит ли простого iPhone 13 или лучше все же iPhone 13

Выясним.

В сети опубликованы первые обзоры на iPhone 13. Речь идет об iPhone 13/13 mini и iPhone 13 Pro/13 Pro Max. Мы уже показали вам видео от топовых блогеров, теперь же расскажем, что думают эксперты «на бумаге». Насколько хорош iPhone 13? Достаточно ли его или все же лучше задуматься об iPhone 13 Pro?

Узнаем.

Обзоры iPhone 13/13 mini

Engadget : iPhone 13 и 13 mini — великолепные смартфоны. Им не хватает только экрана на 120 Гц. И снимают iPhone 13/13 mini намного лучше, чем iPhone 12/12 mini (меньше шума, лучше резкость, нет желтизны, ночные кадры крутые).

: iPhone 13 и 13 mini — великолепные смартфоны. Им не хватает только экрана на 120 Гц. И снимают iPhone 13/13 mini намного лучше, чем iPhone 12/12 mini (меньше шума, лучше резкость, нет желтизны, ночные кадры крутые). The Verge : iPhone 13 и 13 mini работают сильно дольше, чем их предшественники. Айфон 13 не разрядился даже при использовании с 7 утра до полуночи.

: iPhone 13 и 13 mini работают сильно дольше, чем их предшественники. Айфон 13 не разрядился даже при использовании с 7 утра до полуночи. CNET : Очень понравился кинематографический режим. Тут речь идет не просто о размыве фона, а о добавлении глубины. Это почти как на профессиональных видеокамерах, настолько круто.

Обзор iPhone 13 Pro/13 Pro Max

The Verge : Работает iPhone 13 Pro очень долго. Камера просто сногсшибательная. Зум стал лучше (особенно ночью). Макросъемка феноменальная. Снимает намного лучше, чем 12 Pro.

: Работает iPhone 13 Pro очень долго. Камера просто сногсшибательная. Зум стал лучше (особенно ночью). Макросъемка феноменальная. Снимает намного лучше, чем 12 Pro. CNET : Фотографирует прошка изумительно, работает долго. Идеальный премиальный айфон. Ширик классный, работает и днем, и ночью. Отмечается автоматическое переключение фокуса между людьми (буквально мгновенное).

: Фотографирует прошка изумительно, работает долго. Идеальный премиальный айфон. Ширик классный, работает и днем, и ночью. Отмечается автоматическое переключение фокуса между людьми (буквально мгновенное). WIRED : Брать новый Айфон 13 Про или 13 Про Макс стоит в первую очередь из-за нового кинематографического режима. Он снимает, как профессиональная камера, без всяких но. Экран также крутой.

Почитаем об iPhone 13 и у нас:

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