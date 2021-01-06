Что Huawei готовит в 2021 году?

Много интересного!

Компания Huawei, несмотря на санкции со стороны США, продолжает выпускать великолепные смартфоны. А когда речь заходит о камерофонах, так и вовсе, чуть ли не лучшие на рынке.

Какие девайсы от этого китайского техногиганта мы ждем больше всего в уже наступившем 2021 году? Вот эти.

Huawei Mate 5o Pro+

У Huawei Mate 50 Pro+ есть все шансы стать новым топовым камерофоном в мире. И по версии DxOMark, и по версии простых пользователей. Ожидаем феноменального качества съемки как днем, так и ночью, астрономического зума (до Луны!) и изумительных видео. А еще Mate 50 Pro+ обязательно получит топовую начинку.

Huawei P50

Относительно недорогой, но производительный и быстрый Huawei P40, в этом году получит свое логическое продолжение в лице P50. Чего ждем? Всего того же, только лучше и еще быстрее. Ну и с крутыми камерами, конечно, куда без этого.

Huawei Mate 50 Pro

В РФ Mate 40 Pro+ не продается. Да и в Китае эту модель днем с огнем не сыщешь. Возможно, что также будет и с Mate 50 Pro+. Поэтому Mate 50 Pro станет оптимальным выбором для желающих завладеть почти столь же крутым, но чуть менее дорогим и продвинутым смартфоном.

Huawei P50 Lite

А это уже бюджетный вариант P50, за который у нас попросят порядка 30-35 тысяч рублей. Оптимальная модель по соотношению цена/качество. Ну и с камерами будет полный порядок, в этом мы даже не сомневаемся.

А какие еще смартфоны от Huawei ждут наши читатели?

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