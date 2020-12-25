Что и в каких iPhone можно заменить самостоятельно, ничего не сломав

Полезные советы от бывалого. Часть 5.

При поломке Айфона многие задумываются починить телефон самостоятельно. Ведь запчасти на Али стоят не так дорого, как замена в сервисе. Я расскажу вам: что можно поменять дома, какие запчасти лучше выбирать и чего лучше точно не делать. Поехали!

Начну с самого основного: мы не рекомендуем проводить какие-либо работы с техникой, если у вас нет хотя бы минимального опыта. Учиться лучше на недорогих устройствах. Я научился на 5-ке, допустив кучу ошибок. А лучше бы купил любой китайский полутруп и получил все навыки с наименьшими потерями. А теперь начинаем.

Какие смарты от Apple вообще можно ремонтировать дома без опаски? Для упрощения скажу, что это все модели с физической кнопкой под экраном. То есть X, Xs, Xr, 11 и 12 я трогать вообще не рекомендую. Потому что неудачно вскрыв такой телефон, можно лишиться экрана. А это самое дорогое, как вы понимаете. Но если уж вы решились на самостоятельный ремонт именно этих устройств. То сразу скажу архитектура та же – преемственность на лицо.

Поменять экран (дисплейный модуль) без каких-либо сложностей и доп. работ можно до iPhone 6 включительно. А вот с 6S применяют влагозащиту, так что нужно о ней позаботиться отдельно. Есть несколько вариантов:

Купить специальный клей и нанести его по контуру рамки перед установкой модуля.

и нанести его по контуру рамки перед установкой модуля. Использовать хороший и очень тонкий двусторонний скотч. Можно купить пошире и резать его канцелярским ножом на тонкие полосочки (я делаю именно так).

Важно: выбирайте хороший скотч, экономить на нём нельзя. Не обязательно покупать только от «3M», но всё равно выбирайте недешёвые. Негодный будет плохо приклеиваться и рассохнется со временем – это пыль и потеря защиты от влаги. А вот клей особо выбирать не приходится, вариантов не так много, а по цене отличий почти нет.

Ещё важнее: перед тем, как выбросить повреждённый дисплей, проверьте: всё ли в наличии в новом модуле. Я говорю: про сеточку динамика и пластиковое место селфи-камеры. Если отсутствуют, то аккуратно переносим это дело на новый диспелейный модуль. Это крайне важно!

Что ещё нужно знать про экраны. Есть китайские копии, оригинальные новые и б/у и восстановленные оригиналы. Копии выбираем только перед продажей (себе ставить не рекомендуется), новый оригинал – дорого, а вот восстановленный оригинал – то, что нужно.

Ещё вы можете восстановить и свой дисплей до нормального состояния: заменить только стекло или подсветку в сервисном центре. Также на радиорынках можно принести свой экран и, доплатив, забрать такой же восстановленный. Это топ-вариант. Ещё можно продать свой разбитый дисплей в сервис. Есть люди, которые скупают такие на Авито, а потом сдают оптом ремонтникам за вознаграждение.

Чем плохи китайские копии? Общим качеством: цветовой охват не тот, подсветка не такая качественная, тачскрин может нажимать в любое место, олеофобное покрытие отсутствует вообще или плохое. Да и срок службы у них минимальный.

Цены на дисплеи: очень разные и у каждой модели варьируются очень сильно. Так что весь прайс писать смысла нет. Пример: на новую модель экран стоит около 50% от стоимости, Китай сначала тоже дорог, но с нормальными темпами спроса/производства цены быстро приходят в норму. А вот б/у оригинал найти сначала вообще не выйдет, но зато немного позже отдать придётся около 25% от стоимости смарта.

Как вообще менять дисплей? Инструкций много, в интернете найти их не сложно. Главное: не забывайте откручивать винтики и вытаскивать сим-лотки! А остальное – посмотрите в инструкциях.

Поменять АКБ могут все и очень многие это делали на четвёрках-пятёрках. Принцип тот же и на более новых моделях:

С кнопкой : винтики, сим-лоток , приподнять экран, отсоединить шлейфы, нагреть батарейку феном (не перестарайтесь), удалите старый АКБ, нанесите клей (но лучше двусторонний скотч) и поставьте новую батарейку.

: , приподнять экран, отсоединить шлейфы, нагреть батарейку феном (не перестарайтесь), удалите старый АКБ, нанесите клей (но лучше двусторонний скотч) и поставьте новую батарейку. Без кнопки: винтики, сим-лоток , прогреть стекло экрана по краям феном (тоже с умом, проверяйте температуру рукой – должно быть горячо, но не кипяток), а дальше принцип тот же.

Какие АКБ выбирать? Я старался брать оригинал б/у, потому что остаточная ёмкость у них та же, что и у новых китайских. Но среди копий можно найти производителей, которые предлагают бОльшую ёмкость. Я такие не покупал, а ещё я не думаю, что кроме пары мАч там можно что-то увеличить. Иначе сама Apple уже бы сделала это. Купить аккумуляторы можно за 150-2000 руб.

Если не работает 3,5 мм вход для наушников или кабель плохо фиксируется внутри. То нужно менять общий флейф 3,5-кабель или просто кабеля, если речь идёт про смарт от 7-ки. Но вот здесь придётся помучиться, потому что разобрать придётся почти весь телефон: куча винтиков, работа предстоит очень скрупулёзная. Запчасть стоит 200-2000 руб.

Если хрипит звук основного динамика, то ситуация ровно такая же, что и с заменой шлейфа зарядки. Стоит этот гудок рублей 50-200 руб, китайский, конечно. Оригинал тоже можно взять, но только новый, чтоб подольше не начинал хрипеть. За новые придётся отдать от 1000 руб.

Самая частая проблема – не работают кнопки громкости. Поменять этот флейф – морока такая, что вас потом не заставишь это повторить. Особенно в ранних моделях: там был общий шлейф на громкость, кнопку включения и не только. Разобрать нужно весь (!) телефон. Не рекомендую браться за такое. А сам шлейф стоит копейки: 20-250 руб.

Слуховой динамик или вибрик можно заменить без таких огромных проблем, но всё очень маленькое и вам быстро надоест.

А вот когда не ловит сеть или Wi-Fi, то скорее всего заменить антенну не поможет, придётся паять. Сама антенна стоит рублей 50-100, а вот ремонт стоит больших денег. Вообще любая подобная работа оценивается от 3000 руб.

Вывод: поменять можно многое, но не всегда выгода стоит ваших нервов и времени. Я в этом убедился лично и не один раз. Лучше ограничиться самостоятельной заменой АКБ и экрана. Но будьте внимательны, не допускайте животных к вашему рабочему месту. И самое главное: не торопитесь! Иначе всё придётся переделывать. И последний совет: перед финальной установкой дисплея обязательно всё проверьте: всё ли стоит как нужно, всё ли работает, все ли винтики на местах. Всем лайк!

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