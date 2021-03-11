Что известно о Galaxy A22, самом доступном 5G-смартфоне Samsung?
Galaxy A32 5G – до свидания.
Сети 5 поколения уже начали тестировать в России. В скором будущем – не грех задуматься о каком-нибудь 5G-смартфоне.
Благо – такие устройства дешевеют на глазах. Это хорошо видно на примере Samsung. В прошлом году самым бюджетным являлся Galaxy A42 5G. А теперь его место занимает Galaxy A32 5G, аппарат уровнем ниже.
Вероятно, царствовать Galaxy A32 5G будет недолго. В сеть утекли сведения о следующей перспективной новинке Samsung. Речь о модели Galaxy A22 5G.
Гаджет имеет номер SM-A226B. Судя по названию – он проще Galaxy A32, но тоже поддерживает 5G.
Увы, информации о характеристиках нет. Утверждается лишь, что Samsung собирается продавать Galaxy A32 5G в Азии и Европе. Надеемся, что он заглянет в РФ.
Ожидаемая дата релиза – вторая половина 2021 года. Также сообщается о 4G-версии с кодом SM-A225F. Она ограничена сетями LTE и стоит меньше.
Источник: gizmochina.com
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