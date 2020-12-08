Что крепче — iPhone 12 или Blackview BL6000 Pro?

Кто тут самый стойкий?

В сети появилось видеосравнение Айфон 12 и защищенного 5G-смартфона Blackview BL600 Pro 5G. Создатели ролика сравнили гаджеты на прочность.

Новенький Blackview может похвастаться защитой IP68 и IP69K, а также соответствует стандарту MIL-STD-810G. Теоретически он может выдержать любое испытание. Он не боится воды, ему не страшны удары, падения с большой высоты, он способен работать при экстремально низких и высоких температурах.

Очевидно, что он побеждает дорогой Айфон 12 в тесте на прочность. Его роняют на бетонный пол, и Blackview остается целым. На 6,36-дюймовый дисплей бросают железный шар, но на экране после этого нет даже и царапины.

Ну и с батареей тут все не плохо. Аккумулятора на 5280 мА*ч хватит на день или даже два работы.

А что начинка? В основе Блэквью лежит SoC Dimensity 800 от MediaTek. Учитывая, что тут аж 8 ГБ оперативной памяти, с уверенностью можно сказать, что смартфон справится с любой задачей и любыми играми. Емкость накопитель приличная, 256 ГБ. Тыльная камера имеет главный датчик на 48 Мп. Фронтальная камера здесь 16-мегапиксельная.

Работает Blackview BL6000 Pro на Android 10 и может похвастаться наличием датчика давления воздуха, дактилоскопическим сенсором и модулем NFC.

Купить его можно будет в декабре. По предзаказу его можно приобрести ща 449 долларов. Затем цена вырастет до 769 долларов.

Источник: Indiegogo

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