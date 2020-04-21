Что купить вместо iPhone SE 2. 4 дешевых и компактных альтернативы

Есть из чего выбрать.

Анонсированный на прошлой неделе iPhone SE 2-го поколения получил мощнейший процессор A13 Bionic, но старый дизайн и скромный аккумулятор. Как итог, новинка понравилась не всем, тем более за такую впечатляющую цену. Что можно купить в качестве альтернативы iPhone SE 2-го поколения? Подсказали четыре смартфона, которые вполне компактные по современным меркам и имеют высокую производительность.

В этой подборке мы отобрали смартфоны, которые можно назвать компактными в 2020 году. Высота каждой приведенной в подборке модели не превышает 160 мм. Отметим, что выбирать не приходится, так как модели с высотой менее 140-150 мм (как у iPhone SE 2) не отличаются высокой производительностью и точно не могут считаться конкурентами новому iPhone SE.

Samsung Galaxy A40 64 ГБ

Смартфон Samsung — главный конкурент iPhone SE 2-го поколения в плане компактности. Аппарат с большим 5,9-дюймовым AMOLED-экраном имеет габариты всего лишь 144,4×69,2×7,9 мм. Все потому что Samsung постаралась и сделала рамки по периметру экрана смартфона по-настоящему узкими. За счет этого аппарат выглядит очень современным, но при этом является компактным и удобным в использовании.

По характеристикам у модели тоже полный порядок. За производительность в смартфоне отвечает восьмиядерный процессор Exynos 7904 и 4 ГБ оперативной памяти. Емкость встроенной памяти — 64 ГБ. Объем аккумулятора составляет 3100 мАч, имеется поддержка быстрой зарядки с мощностью 18 Вт. У смартфона две тыловые камеры — с разрешением 16 Мп (f/1,7) и 5 Мп (f/2,2).

Цена Samsung Galaxy A40 более чем в два раза ниже, чем iPhone SE 2-го поколения — 17 990 рублей (временно отдают за 15 990 рублей).

Xiaomi Mi 9T

Прошлогодний флагман Xiaomi впечатляюще упал в цене за последние несколько месяцев, став действительно выгодной покупкой. Смартфон Xiaomi Mi 9T оснащен 6,3-дюймовым AMOLED-экраном с минимальными рамками и, что важно, без заметной верхней рамки.

Фронтальная камера в смартфоне располагается на выезжающей из верхнего торца платформе. Она появляется, когда пользователь выбирает режим съемки селфи — открытие происходит моментально. С момента выхода Mi 9T скоро уже год и отзывов о том, чтобы выезжающая платформа «фронталки» ломалась нет.

В основе смартфона лежит восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 730, который дополняют 6 ГБ оперативной и 64ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора смартфона — 4000 мАч, есть поддержка быстрой зарядки с мощностью 18 Вт. Аппарат располагает системой из трех тыловых камер: 48 Мп (f/1,75), 8 Мп (f/2,4) и 13 Мп (f/2,4).

Прямо сейчас в официальной российской рознице смартфон продается за 18 990 рублей. На просторах AliExpress можно приобрести дешевле.

Huawei Nova 5T

Крайне популярный в России смартфон Huawei Nova 5T, в отличие от других моделей из этой подборки, оснащен ЖК-дисплеем, прямо как iPhone SE 2-го поколения. Диагональ экрана смартфона составляет 6,26 дюйма — довольно компактный по меркам актуальных гаджетов бренда.

«Сердцем» смартфона является восьмиядерный фирменный процессор Huawei Kirin 980 с интегрированным видеочипом Mali-G76 MP10. Процессор дополняют 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора смартфона — 3750 мАч.

У Huawei Nova 5T сразу четыре тыловых камеры: 48 Мп (f/1,8), 16 Мп (f/2,2), 2 Мп (f/2,4) и 2 Мп (f/2,4). Камеры активно поддерживаются процессором, в результате чего смартфон выдает действительно достойные снимки.

Цена Nova 5T почти в два раза меньше, чем iPhone SE 2-го поколения — 20 990 рублей.

OPPO Reno Z

Бренд OPPO медленно набирает популярность в России, но его смартфоны из-за этого хуже не становятся. Модель OPPO Reno Z обязательно стоит рассматривать в качестве возможной альтернативы iPhone SE 2-го поколения.

Смартфон располагает 6,4-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2340×1080 пикселей с крохотными рамками по периметру. Верхняя рамка экрана у смартфона все же есть — небольшой каплевидный вырез для фронтальной камеры.

За производительность аппарата отвечает процессор восьмиядерный процессор MediaTek Helio P90 при поддержке 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора смартфона составляет 4035 мАч. На полную зарядку аппарата уходит менее часа за счет поддержки фирменной технологии Oppo VOOC Flash Charge.

Основных камеры у смартфона две: 48 Мп (f/1.7) и 5 Мп. Но качественный процессор обработки изображения в смартфоне делает свое дело. И снимки на двойную камеру устройства получаются не хуже, чем на тройные и четверные камеры моделей из той же ценовой категории.

Приобрести OPPO Reno Z в России можно по цене около 21 тысячи рублей. Вновь почти в два раза дешевле, чем iPhone SE 2-го поколения.

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