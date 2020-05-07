Что можно купить по цене «бюджетного» iPhone SE 2020

Много всего!

До выхода iPhone SE 2-го поколения все активно называли смартфон «бюджетным». Однако не случилось. В российских реалиях новинка оказалась совсем недешевой — все из-за упавшего в марте курса рубля. Что можно купить по цене iPhone SE 2-го поколения, того самого «народного» смартфона, который так все хотели? Давайте выяснять.

Спорткар (ну почти)

Даже если вы не рассекали на классической Honda Civic в Need for Speed: Underground 2, вряд ли бы будете спорить, что это спорткар. И вот именно его можно купить по цене новенького iPhone SE 2-го поколения. Необычное вложение средств не позволит снимать видео в 4K, но похвастаться спорткаром перед друзьями и знакомыми точно получится.

360 килограмм хорошей гречки

В нынешних непростых условиях иметь гречку едва ли не круче, чем последний айфон (а новый iPhone SE технически последний прямо сейчас). Вместо смартфона можно купить целых 360 килограмм гречки, причем весьма качественной. По крупе не получится звонить, но зато у нее нет широченных рамок по периметру экрана. 1-0 в пользу гречки!

8 смартфонов Xiaomi Redmi Go

8 смартфонов лучше одного, не правда ли? Если в вашем случае ответ утвердительный, то можете смело покупать вместо iPhone SE 2-го поколения сразу восемь смартфонов Redmi Go.

Конечно, они не будут работать так же быстро, как iPhone SE. Но есть плюс. Если смартфон начнет неумолимо тормозить, его можно будет эффектно шмякнуть об стену. Останется еще семь!

Два колесика для Mac Pro

Увы, целый комплект колесиков для Mac Pro по цене нового iPhone SE не купить. Все-таки они стоят 69 990 рублей, а это почти два iPhone SE. Поэтому можно купить два колеса. Плюс останется сдача — можно купить, например, чехол для них. Пусть будет.

Одну (!) акцию Apple

Верите ли вы в Apple? Прямо сейчас компания работает над мощно обновленным iPhone 12 в новом дизайне, в том числе над его компактной версией. Думаете такой выстрелит?

Если да, то вместо покупки «бюджетника» iPhone SE лучше закупиться акциями Apple. По цене новенького iPhone SE можно закупить целую одну акцию американского IT-гиганта, они сейчас продаются ровно по $300. На сдачу получится приобрести другой смартфон, чтобы оставаться на связи. Ну и чтобы следить за котировками, ведь вы теперь акционер!

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