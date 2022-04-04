Что можно сделать, если на iPhone перестали работать кнопки регулировки громкости

Попробуем разобраться.

Ситуация довольно распространенная: у вас айфон, все было классно, а потом, вдруг, перестали функционировать кнопки регулировки громкости. Ни повысить, ни понизить. Как быть? Можно ли починить? Наверняка.

Рассказываем, что следует сделать.

1) Проверьте работу кнопок регулировки громкости в разных приложениях на айфоне. Быть может, это единичный глюк для какого-то отдельного приложения. Также проверьте делается ли скриншот с помощью кнопки увеличения громкости и кнопки включения/выключения айфона. Работает? Значит все ок и дело в той или иной программе.

2) Достаньте айфон из чехла. Может там мусор и он мешает работе кнопок. Убирайте его, наслаждайтесь работоспособным устройством.

3) Зайдите в Настройки, потом в Звуки, выберете Тактильные сигналы, далее Изменение кнопками. Если отключено, то кнопки регулировки звука работают всегда. Включено? Тогда они регулируют звук только при просмотре видео или прослушивании музыки, а также сигналов во время вызовов.

4) Просто перезагрузки айфон. Может был какой-то сбой.

5) Зайдите в Настройки, потом в Основные, затем в Сброс iPhone и после Сброс.

6) Сотрите айфон и настройте его с нуля.

Не помог ни один из шести способов? Тогда в ремонт. А временно можно использовать регулировку громкости иным способом. Как? Вот так.

Просто в Пункте управления. Вот оно:

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