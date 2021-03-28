Что мы хотим увидеть в iPadOS 15

Пора раскрыть потенциал iPad Pro.

Анонс iPad Pro 2021 не за горами. По утечкам – нас ждет потрясающее устройство. Слухи обещают гаджет с экраном mini-LED, портом Thunderbolt и процессором A14X.

A14X основан на фирменном чипе Apple M1. Как у новых Mac. Только представьте, насколько производительным будет iPad Pro 2021.

Добавьте сюда клавиатуру Magic Keyboard и стилус Apple Pencil. В такой конфигурации планшет может стать альтернативой Mac. Но только, если Apple добавит в iPadOS несколько функций.

Во-первых, iPadOS 15 обязана получить библиотеку приложений из iOS 14. Она отлично выглядела бы на большом дисплее.

Во-вторых, нужно перенести с айфона настраиваемые виджеты на главном экране. Почему их нет на iPad Pro?

В третьих, пора довести Photoshop для iPad до ума. Планшетная версия лишена некоторых особенностей компьютерного варианта. Неудивительно, что многие профессионалы продолжают использовать Mac.

Четвертый момент. На iPad Pro нет программ вроде Logic Pro, Final Cut Pro и Xcode. Если Apple хочет привлечь профи, без данного ПО не обойтись.

Кроме того, есть вопрос к ценам. 12,9-дюймовый iPad Pro начального уровня стоит как MacBook Air с чипом M1. А ведь “таблетке” еще требуются Magic Keyboard и Apple Pencil.

Источник: 9to5mac.com

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