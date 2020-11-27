Что мы знаем о новых Redmi Watch?

Первый блин не вышел комом.

Redmi Watch – это первые в истории бренда умные часы. Правда, в ассортименте гаджетов уже имеется Redmi Smart Band, но это именно фитнес-трекер. А Redmi Watch является новым эволюционным шагом в сегменте SMART-гаджетов, и это отлично.

В Redmi Watch используется 1,4-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 320 x 320 пикселей. Для безопасности производитель установил 2.5D стекло поверх экрана. На боковой части расположилась кнопка, которая позволяет управлять гаджетом, а также выключать и выключать устройство.

Гаджет поставляется в трех расцветках: черной, синей и белой. Также в компании представили пять цветовых вариантов ремешков. Кроме того, Redmi Watch использует Bluetooth 5.0, а также имеется поддержка не только Android, но и iOS.

Вес устройства – всего 35 граммов. В компании постарались и представили 120 вариаций циферблатов. Также гаджет может отслеживать до семи спортивных режимов. Технологический гигант заявляет, что от одной зарядки Redmi Watch могут продержаться до семи дней.

Здесь предусмотрена поддержка NFC. Дистанционное воспроизведение музыки с помощью часов – само собой. Среди других функций: будильник, таймер, секундомер, погода, поиск смартфона, фонарик, компас, приложение для сообщений, напоминания о звонках и сообщениях, измерение пульса, высоты и др.

Когда именно новые умные часы появятся на рынке Европы, к сожалению, не известно.

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