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Что мы знаем про новую MIUI 13

20 Окт, 2020

Что мы знаем про новую MIUI 13

Работа идёт полным ходом.

MIUI является одной из самых популярных оболочек для Андроид в мире. По неофициальным данным количество пользователей перевалило за 300 млн. Не так давно мы писали про главные фишки MIUI 12. Да, ещё 12-ая прошивка не всем прилетела, а они уже готовят MIUI 13.

Xiaomi

Почему вам не приходит новая версия оболочки? Вариантов несколько:

  1. У вас может быть не глобальная прошивка.
  2. Ваш телефон не поддерживает эту версию ПО.
  3. Именно для вашей модели прошивку ещё не начали раздавать. Пример: у нас в редакции есть Redmi 9 Note Pro, 12-ая прошивка может прилететь на него только после 20.10.2020. Хотя некоторые другие устройства уже получили это обновление.

А теперь перейдём к новостям о MIUI 13:

  1. Xiaomi будут надстраивать свою оболочку на Android 11.
  2. Будет ли ваш телефон поддерживать MIUI 13? Если ваш аппарат есть в списке с MIUI 12, то и на 13-ую тоже можете рассчитывать. Но устаревшими в этот раз признают большое количество устройств, так что следите за новостями на нашем сайте.
  3. Даты выхода. Раньше второго квартала 2021-ого года апдейт ждать бессмысленно. К тому же сначала его получат новинки того года. И даже устройства 2020 встанут в длинную очередь.

Miui 13

4. Уже сейчас появляются всякие скриншоты с нововведениями. Но, к сожалению, всё это всё фейк. Сделать такой вброс можете и вы. Создаёте сами картинку, прикрепляете логотип Xiaomi, добавляете QR-код, отправляющий на сайт производителя, и всё. Теперь вы инсайдер).

5. Что мы точно знаем?

  • Будут доработаны новые жесты, которые появились в MIUI 12.
  • Быстродействие и эффективность снова вырастут.
  • Появятся новые визуальные эффекты.

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