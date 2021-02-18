Что на самом деле случилось на Камчатке осенью 2020 года

Расследование экологической катастрофы.

Если пропустили – в прошлом октябре на Камчатке произошло нечто непонятное. На Халактырский пляж выбросило множество трупов морских обитателей. Похожее наблюдалось и в других частях полуострова.

Также пострадали серфингисты, у которых Халактырский пляж очень популярен. Еще в сентябре спортсмены начали испытывать зуд, сухость, боль в глазах и так далее.

У некоторых зафиксированы серьезные травмы. У одного из серфингистов – химический ожог роговицы.

Возникла версия о промышленном загрязнении. Власти взяли пробы воды – подключился даже Следственный комитет России. Однако выводы оказались обескураживающими.

Власти сообщили, что животные погибли по естественным причинам. Виноваты одноклеточные микроводоросли. Они размножились и лишили морскую фауну кислорода (а также отравили своими токсинами).

Официально – техногенный фактор отсутствует. Впрочем, с этим не согласны авторы YouTube-канала “Экологика”. Они провели собственное расследование. Собрали пожертвования и отправились в экологическую экспедицию на Камчатку.



Мероприятие снимали на камеру. В итоге – получился насыщенный получасовой фильм. Его уже выложили на “Экологике”. Что ребята нашли на Камчатке – оцените сами.

Вот краткий пересказ. Рядом с Халактырским пляжем есть несколько подозрительных объектов. Две свалки бытовых отходов и Козельский полигон ядохимикатов. “Экологика” выяснила, нет ли там утечек.

Утечки обнаружились везде. Но особенно “Экологику” заинтересовал Козельский полигон. Он – вопреки всем нормам – слабо защищен. Хотя здесь хранятся пестициды и прочие вещества, способные убить всю округу.

В пробах, взятых вокруг полигона, выявлен 2,4-дихлорфенол. В огромной концентрации. Он смертельно опасен для водных организмов. А у людей вызывает ожоги и повреждения глаз.

Согласитесь, похоже на последствия катастрофы, случившейся осенью 2020. Предположительно, на Козельском полигоне повредилась емкость с 2,4-дихлорфенолом. Яд проник в грунтовые воды, а оттуда – на океанское дно.

Шторм поднял загрязнение наверх – вместе с мертвыми морскими обитателями. И на беду серфингистам, ловящим волны.

Наличие 2,4-дихлорфенола подтверждено аналитическим центром МГУ им. Ломоносова. Исследование проб с Камчатки заняло 3 месяца. “Экологике” предоставлен 100-страничный отчет.

Остальные подробности – в ролике. Обязательно ознакомьтесь.

Источник: Экологика

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