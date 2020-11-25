Что нам ждать от Windows в 2021-ом: обновления, Windows 10X и другое

Это будет самый лучший и самый сложный год для Windows.

Последние несколько лет обновления Windows нас не интересовали, потому что в них не было ничего интересного. Но 2021-ый год обещает быть важным даже для Виндовс. Все подробности у нас. Поехали!

1. Крупное обновление Windows 10. Дважды в год Microsoft выпускает обновления. В 2021-ом будет также: весной – они выпустят небольшое обновление, но уже с заделом на осеннее, а вот осенью – обещают выпустить новый интерфейс и добавить новые функции.

2. Обновление для Windows 10 на ARM (64-разрядная). Почему это нам вообще интересно:

Появятся новые планшеты на Windows 10.

Нынешние планшеты будут поддерживать приложения от обычной Виндовс.

Выйдет версия, которую можно поставить на Mac с новым чипом M1. Мы недавно писали о способах запуска Windows на новых Mac или хотя бы приложений от Винды.

3. Microsoft вынашивает план добавлять приложения от Андроид в свой магазин приложений. Начать планирует тоже в 2021-ом году.

4. Windows 10X. Вот эта задумка действительно хорошая. 10X – это замена Chrome OS, которая не пользуются особым спросом. У Microsoft может получиться подмять под себя этот рынок ультрабюджетных ноутов. Вся суть в том, чтобы сделать ОС лёгкой. Стандартная Виндовс 10 всё равно достаточно тяжёлая и на самых простых компьютерах работает неидеально. Обычно эту проблему решает SSD-накопитель вместо HDD, но он стоит денег, поэтому решено было облегчить саму операционку.

5. Облачный ПК. Это новая фишка из Редмонда, которая тоже скоро выйдет на рынок. Суть: работа за компьютером вдали от него. Если очень грубо, то ваш компьютер работает как раньше, но отображает свою работу на том мониторе, куда вы ему скажете. Нужен только отличный интернет и всё. Похоже, что вы где-то спрятали системный блок: вот мышь, клавиатура и монитор с интернетом, а системника не видно.

Я считаю, что Microsoft нужно догонять своих конкурентов. Хотя Виндовс и является главной ОС для компьютеров, но это дело времени или дело хороших скидок на Мак. Всем лайк!

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