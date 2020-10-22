Что нас ждет в новой версии iOS 14.2?
Сейчас ее тестируют разработчики.
Совсем недавно Apple выпустила обновление iOS 14.1, которое исправило множество багов, но при этом добавило мало новых функций. Сегодня стало ясно, что в скором времени компания планирует выпустить новую версию обновления iOS 14.2, где появится множество новых функций.
Новые эмоджи
Apple добавит новые символы Emoji 13: улыбающееся лицо со слезами, ниндзя, анатомическое сердце, черную кошку, мамонта, белого медведя, додо, муху, болгарский перец, комнатное растение, пиньята и многое другое.
Функция распознавания музыки
iOS 14.2 представляет новый элемент управления распознаванием музыки для Центра управления, углубляя интеграцию принадлежащего Apple приложения Shazam в операционную систему iOS. Функция распознавания музыки позволяет обнаруживать музыку, которая играет вокруг вас, и распознавать музыку, воспроизводимую в приложениях, даже если вы носите AirPods.
Функцию распознавания музыки Shazam можно добавить в Центр управления через “Настройки”. Чтобы использовать эту функцию, откройте Центр управления, а затем нажмите значок Shazam, чтобы начать однократное распознавание.
Новый значок Apple Watch
Что касается небольших, но интересных настроек, в iOS 14.2 появился новый значок для приложения Apple Watch, который стал более лаконичным.
Пока что, это все нововведения, которые просочились в сеть. Однако в дальнейшем информация будет пополняться.
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Наконец мы так долго ждали нового значка !!! И мимоджи )))