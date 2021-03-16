Что не так с обновлением iOS 14.4.1
По версии наших читателей.
На днях Apple выпустила iOS 14.4.1. Экстренный апдейт, исправляющий опасную уязвимость в браузере Safari.
Однако обновление вышло без предварительного тестирования. Вероятно, это плохо сказалось на автономности iOS 14.4.1.
Далеко за примерами ходить не надо. iAppleBytes – популярный канал на Youtube – проверил iOS 14.4.1 на iPhone SE (первого поколения), 6s, 7, 8, XR, 11, 6s и SE 2.
Все модели – кроме iPhone 11 – стали меньше работать без подзарядки. Результаты на обычной iOS 14.4 гораздо лучше.
Читатели “Подкованной блохи” тоже не в восторге от iOS 14.4.1. Мы получили несколько интересных комментариев.
Пользователь под ником dima4min заметил ухудшение автономности на iPhone 8, 7 и 11. Телефонами владеет он сам, дочь и жена.
На похожую беду жалуется Valeriy Koledov. По его словам – на iPhone Х батарея улетает мгновенно. Кроме того, быстрее разряжается iPhone 12 Pro Max.
Denikin18 в целом недоволен работой Apple. В софте компания “очень поплохела” в последнее время.
Есть и противоположные мнения. sugar0zy – счастливый обладатель iPhone 11 Pro Max – сообщает, что все идеально. Ему iOS 14.4.1 проблем не доставила.
Кто еще не рад, что обновился до iOS 14.4.1? Пишите – дополним материал вашими историями.
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Ну во первых после обновы надо пару дней подождать ,а во вторых у меня после обновления за ночь 70% заряда утекло. Щас вроде норм