Что нового в обновлении watchOS 7.4.1

Важный апдейт.

Хорошая новость для владельцев Apple Watch. Часы получили свежую прошивку watchOS 7.4.1.

Ее лучше установить как можно скорее. Особенно тем, кто заботится о безопасности.

Дополнительных функций в watchOS 7.4.1 не появилось. Однако Apple устранила опасную уязвимость.

Ошибка содержится в движке WebKit, который отвечает за отображение веб-страниц. Баг позволяет злоумышленникам выполнять произвольный код.

Apple сообщает, что недочетом активно пользовались хакеры. watchOS 7.4.1 закрывает эту лазейку.

Нашли в watchOS 7.4.1 что-нибудь интересное? Дайте знать в комментариях, мы дополним материал.

Читайте также:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)