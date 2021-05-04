Что нового в обновлении watchOS 7.4.1
Важный апдейт.
Хорошая новость для владельцев Apple Watch. Часы получили свежую прошивку watchOS 7.4.1.
Ее лучше установить как можно скорее. Особенно тем, кто заботится о безопасности.
Дополнительных функций в watchOS 7.4.1 не появилось. Однако Apple устранила опасную уязвимость.
Ошибка содержится в движке WebKit, который отвечает за отображение веб-страниц. Баг позволяет злоумышленникам выполнять произвольный код.
Apple сообщает, что недочетом активно пользовались хакеры. watchOS 7.4.1 закрывает эту лазейку.
Нашли в watchOS 7.4.1 что-нибудь интересное? Дайте знать в комментариях, мы дополним материал.
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