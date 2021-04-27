Что нового в обновлении watchOS 7.4

Несколько полезных функций.

Apple вчера выпустила не только iOS 14.5. Кроме того, вышли свежие прошивки для других “яблочных” гаджетов.

Apple Watch получили апдейт watchOS 7.4. Он не такой революционный, как iOS 14.5. Однако интересные нововведения имеются.

Во-первых, watchOS 7.4 разблокирует “привязанный” iPhone, если пользователь в маске. Face ID в подобном случае не работает. Функция доступна на iPhone X и более актуальных моделях.

Во-вторых, в Apple Fitness+ появилась поддержка AirPlay‌ 2. Можно транслировать контент на умную колонку или ТВ.

В третьих, улучшены настройки. Укажите тип Bluetooth-устройства, чтобы звуковые уведомления шли на наушники (а не куда-то еще).

В четвертых, Apple разрешила использовать приложение ЭКГ во Вьетнаме и Австралии. С предупреждениями о нерегулярном сердцебиении.

Помимо прочего, в watchOS 7.4 исправлено множество ошибок.

Источник: apple.com

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