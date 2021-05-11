Что нового в обновлении watchOS 7.5 beta 3

На многое надеяться не стоит.

Apple продолжает тестировать следующее обновление для часов Apple Watch. Для разработчиков и обычных пользователей доступна третья бета watchOS 7.5.

Что интересного в watchOS 7.5 beta 3? К сожалению, порадовать нечем. Явных нововведений нет. Вероятно, исправлены ошибки и внесены малозначительные улучшения.

Известно лишь, что финальная watchOS 7.5 получит функцию платной подписки на подкасты. В этом плане Apple Watch не будут отличаться от устройств на iOS 14.6.

watchOS 7.5 beta 3 имеет номер сборки 18T5564a. Установить апдейт можно через приложение Watch на айфоне.

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