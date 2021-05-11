Что нового в обновлении watchOS 7.5 beta 3
На многое надеяться не стоит.
Apple продолжает тестировать следующее обновление для часов Apple Watch. Для разработчиков и обычных пользователей доступна третья бета watchOS 7.5.
Что интересного в watchOS 7.5 beta 3? К сожалению, порадовать нечем. Явных нововведений нет. Вероятно, исправлены ошибки и внесены малозначительные улучшения.
Известно лишь, что финальная watchOS 7.5 получит функцию платной подписки на подкасты. В этом плане Apple Watch не будут отличаться от устройств на iOS 14.6.
watchOS 7.5 beta 3 имеет номер сборки 18T5564a. Установить апдейт можно через приложение Watch на айфоне.
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