Что показала Apple на презентации 14 сентября? Итоги
Об одном из главных событий сентября в мире технологий.
14 сентября состоялось одно из главных событий сентября, к которому традиционно приковано внимание СМИ – презентация Apple. Всё благодаря новинкам, которые обычно представляют в начале осени – Apple Watch, iPhone и iPad. Расскажем, чем запомнилась презентация и о том, что было на ней представлено.
Начиная с прошлого года, купертиновцы проводят свои презентации онлайн. И нынешнее – не исключение.
В этом году Apple привлекла внимание к родному штату – к Калифорнии, к известным достопримечательностям и природе штата. Любители такого контента оценят качество картинки.
Теперь – о новинках.
1. iPad и iPad mini
Обновлён классический iPad. Теперь – iPad 2021.
Что нового в iPad 2021?
- обновлённый процессор А13 Bionic;
- обновлённая камера с поддержкой Center Stage;
- поддержка TrueTone;
- экран – 10,2 дюйма.
Продаваться будет в двух цветах – “серый космос” и “серебристый”. Объём памяти – 64 гб и 256 гб.
Цена в России – от 30 990 рублей. В продаже – с 24 сентября.
iPad Mini получил редизайн – в стиле iPad Air 2020 года.
Что нового в iPad Mini?
- дизайн в стиле iPad Air 2020 года;
- встроенный в кнопку блокировки TouchID;
- прощай, Lightning! привет, USB Type-C!
- поддержка Apple Pencil 2-го поколения;
- новый чип A15 Bionic.
Продаваться будет в следующих цветах: “серый космос”, “розовый”, “фиолетовый” и “сияющая звезда”. Объём памяти – 64 и 256 гб.
Цена в России – от 47 990 рублей. В продаже – с 24 сентября.
2. Apple Watch Series 7
Не обошли стороной и Apple Watch. Теперь представлено 7-е поколение.
Что нового в Apple Watch 7?
- новый AMOLED-дисплей;
- теперь появилась полноценная QWERTY-клавиатура;
- улучшенная защита от песка и воды;
- улучшенные датчики сна и контроля уровня кислорода в крови;
- обновлённые спортивные режимы;
- улучшенная автономность и зарядка usb type-c.
Дизайн остался прежний. Есть новые цвета: зелёный, “сияющая звезда”. И стандартные чёрный, синий и красный.
Цены в России и дата продажи пока неизвестны.
3. Apple Fitness+
Подписку для любителей здорового образа жизни обновили. Добавили туда пилатес и медитации.
А почему мы об этом рассказываем? А всё потому, что сервис теперь будет доступен в России до конца 2021 года.
Цены пока не известны. 1 месяц будет для всех бесплатно. А при покупке Apple Watch дарят аж 3 бесплатных месяца!
4. Линейка iPhone 13
Главное обновление – это, конечно же, iPhone.
Начнём с базового iPhone 13.
Что нового в iPhone 13:
- редизайн камеры: теперь два объектива расположены по диагонали. Камеру прокачали. Есть стабилизация со сдвигом матрицы. Разрешение – как и прежде – на 12 Мп, ширик и сверхширик;
- процессор А15 Bionic.
В остальном – те же характеристики, что и у 12-го. И да, от Mini-айфона Apple не отказывается.
Продаваться будет в следующих цветах: красный, “тёмная ночь”, “сияющая звезда”, розовый и синий.
Объём памяти – 128, 256 и 512 Гб.
Цены в России – от 69 990 рублей (за мини) и 79 990 рублей за базовую версию. В продаже – с 24 сентября.
Теперь – об iPhone 13 Pro и 13 Pro Max.
- прокачали ночной режим: теперь его поддерживают все три объектива;
- телевик теперь с 3-кратным оптическим зумом (фокус 77 мм);
- реверсивная зарядка;
- самый большой объём памяти – аж 1 Тб!
Главная фишка камер нового поколения iPhone – новый кинематографический режим. Позволяет снять профессиональную “киношную” картинку с правильным фокусом и т.д.
Продаваться будут в следующих цветах: небесно-голубой, графитовый, золотой и серебристый.
Объём памяти: 128, 256, 512 гб и 1 Тб.
Цены в России – от 99 990 рублей за обычную версию и от 109 990 за Max-версию. В продаже – с 24 сентября.
Что ещё о дизайне новых iPhone? “Чёлка” чуть меньше, чем у предыдущих поколений. Возможно, для многих это будет плюсом.
Из продажи убрали iPhone XR и 12 Pro. Что было вполне ожидаемо.
Что можно сказать о прошедшей презентации? Нет чего-то принципиально нового. Да, мы получили обновления уже имеющихся продуктов от Apple. Но не было представлено каких-то новых продуктов. Да и тех, что давно ждём, например, новое поколение AirPods, тоже.
Тем не менее, у корпорации получается не первый год создать праздник вокруг своих продуктов. И если вы текущую презентацию смотрели, чтобы обновить свой старый iPhone 7 (например), то вы подключились вовремя! Ну и доступность сервисов (например, фитнес-подписки) играет немаловажную роль.
Впрочем, ещё до конца года Apple может представить новые продукты. Будем следить за обновлениями!
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