Что показала Apple на презентации 14 сентября? Итоги

Об одном из главных событий сентября в мире технологий.

14 сентября состоялось одно из главных событий сентября, к которому традиционно приковано внимание СМИ – презентация Apple. Всё благодаря новинкам, которые обычно представляют в начале осени – Apple Watch, iPhone и iPad. Расскажем, чем запомнилась презентация и о том, что было на ней представлено.

Начиная с прошлого года, купертиновцы проводят свои презентации онлайн. И нынешнее – не исключение.

В этом году Apple привлекла внимание к родному штату – к Калифорнии, к известным достопримечательностям и природе штата. Любители такого контента оценят качество картинки.

Теперь – о новинках.

1. iPad и iPad mini

Обновлён классический iPad. Теперь – iPad 2021.

Что нового в iPad 2021?

обновлённый процессор А13 Bionic;

обновлённая камера с поддержкой Center Stage;

поддержка TrueTone;

экран – 10,2 дюйма.

Продаваться будет в двух цветах – “серый космос” и “серебристый”. Объём памяти – 64 гб и 256 гб.

Цена в России – от 30 990 рублей. В продаже – с 24 сентября.

iPad Mini получил редизайн – в стиле iPad Air 2020 года.

Что нового в iPad Mini?

дизайн в стиле iPad Air 2020 года;

встроенный в кнопку блокировки TouchID;

прощай, Lightning! привет, USB Type-C!

поддержка Apple Pencil 2-го поколения;

новый чип A15 Bionic.

Продаваться будет в следующих цветах: “серый космос”, “розовый”, “фиолетовый” и “сияющая звезда”. Объём памяти – 64 и 256 гб.

Цена в России – от 47 990 рублей. В продаже – с 24 сентября.

2. Apple Watch Series 7

Не обошли стороной и Apple Watch. Теперь представлено 7-е поколение.

Что нового в Apple Watch 7?

новый AMOLED-дисплей;

теперь появилась полноценная QWERTY-клавиатура;

улучшенная защита от песка и воды;

улучшенные датчики сна и контроля уровня кислорода в крови;

обновлённые спортивные режимы;

улучшенная автономность и зарядка usb type-c.

Дизайн остался прежний. Есть новые цвета: зелёный, “сияющая звезда”. И стандартные чёрный, синий и красный.

Цены в России и дата продажи пока неизвестны.

3. Apple Fitness+

Подписку для любителей здорового образа жизни обновили. Добавили туда пилатес и медитации.

А почему мы об этом рассказываем? А всё потому, что сервис теперь будет доступен в России до конца 2021 года.

Цены пока не известны. 1 месяц будет для всех бесплатно. А при покупке Apple Watch дарят аж 3 бесплатных месяца!

4. Линейка iPhone 13

Главное обновление – это, конечно же, iPhone.

Начнём с базового iPhone 13.

Что нового в iPhone 13:

редизайн камеры: теперь два объектива расположены по диагонали. Камеру прокачали. Есть стабилизация со сдвигом матрицы. Разрешение – как и прежде – на 12 Мп, ширик и сверхширик;

процессор А15 Bionic.

В остальном – те же характеристики, что и у 12-го. И да, от Mini-айфона Apple не отказывается.

Продаваться будет в следующих цветах: красный, “тёмная ночь”, “сияющая звезда”, розовый и синий.

Объём памяти – 128, 256 и 512 Гб.

Цены в России – от 69 990 рублей (за мини) и 79 990 рублей за базовую версию. В продаже – с 24 сентября.

Теперь – об iPhone 13 Pro и 13 Pro Max.

Прошки тоже обновились.

прокачали ночной режим: теперь его поддерживают все три объектива;

телевик теперь с 3-кратным оптическим зумом (фокус 77 мм);

реверсивная зарядка;

самый большой объём памяти – аж 1 Тб!

Главная фишка камер нового поколения iPhone – новый кинематографический режим. Позволяет снять профессиональную “киношную” картинку с правильным фокусом и т.д.

Продаваться будут в следующих цветах: небесно-голубой, графитовый, золотой и серебристый.

Объём памяти: 128, 256, 512 гб и 1 Тб.

Цены в России – от 99 990 рублей за обычную версию и от 109 990 за Max-версию. В продаже – с 24 сентября.

Что ещё о дизайне новых iPhone? “Чёлка” чуть меньше, чем у предыдущих поколений. Возможно, для многих это будет плюсом.

Из продажи убрали iPhone XR и 12 Pro. Что было вполне ожидаемо.

Что можно сказать о прошедшей презентации? Нет чего-то принципиально нового. Да, мы получили обновления уже имеющихся продуктов от Apple. Но не было представлено каких-то новых продуктов. Да и тех, что давно ждём, например, новое поколение AirPods, тоже.

Тем не менее, у корпорации получается не первый год создать праздник вокруг своих продуктов. И если вы текущую презентацию смотрели, чтобы обновить свой старый iPhone 7 (например), то вы подключились вовремя! Ну и доступность сервисов (например, фитнес-подписки) играет немаловажную роль.

Впрочем, ещё до конца года Apple может представить новые продукты. Будем следить за обновлениями!

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