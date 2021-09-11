Что покажет Apple на презентации 14 сентября — iPhone 13, Apple Watch Series 7, AirPods 3 и не только
Что вероятно, а что — не очень?
Главная презентация Apple в 2021 году состоится совсем скоро, во вторник, 14 сентября. Вы уже знаете, где смотреть ее. Теперь же мы расскажем, какие девайсы на ней презентуют.
Итак, начнем с того, что будет совершенно точно.
Смартфоны серии iPhone 13
Их мы увидим совершенно точно.
Подробно об устройствах читаем по следующим ссылкам (сразу после презентации мы эти страницы обновим):
- iPhone 13: дата выхода, цена, характеристики
- iPhone 13 mini: цена, дата выхода, характеристики
- iPhone 13 Pro: дата выхода, цена в России, характеристики, фото
- iPhone 13 Pro Max: цена, дата выхода, характеристики
Apple Watch Series 7
Еще один девайс, который «железно» будет показан 14 сентября. Да, какое-то время после презентации ожидается дефицит. С производством возникли проблемы. Но через пару месяцев купить новое поколение Apple Watch Series 7 проблемы не составит. Были бы деньги.
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AirPods 3
Новое поколение беспроводных наушников мы ждем слишком долго.
Мы надеялись увидеть их еще весной, но не случилось. Странно, если их не покажут 14 сентября.
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Также там будет софт.
Речь об iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8.
А теперь переходим к вероятностям.
- iPad mini 6: вероятно, но не точно. Устройство должно получить Touch ID в кнопке вкл/выкл и дизайн в духе iPad Pro последнего поколения.
- iPad 9: тоньше и с дизайном в духе iPhone 12. Вероятность показа высокая.
- MacBook Pro с M1X: возможно, но вряд ли.
- Mac mini на чипе M1X: с новым дизайном, крутыми параметрами. Есть небольшая вероятность демонстрации такого устройства 14 сентября. Скорее всего, Mac mini M1X анонсируют уже в 2022 году.
Чего не будет точно?
- Apple Glass: 100%, что в этом году мы их не увидим.
- Apple Car: сервис или реальный автомобиль, мы не знаем. Но ждать еще, как минимум, года три.
- AirPods Pro 2: также на осенней презентации мы их не ждем.
- Новые iMac: хотя некоторые инсайдеры считают, что осенью купертиновцы их покажут, мы предполагаем, что это случится точно не 14 сентября.
- iPhone SE 3: а эту новинку приберегут на весну 2022 года.
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