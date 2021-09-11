Что покажет Apple на презентации 14 сентября — iPhone 13, Apple Watch Series 7, AirPods 3 и не только

Что вероятно, а что — не очень?

Главная презентация Apple в 2021 году состоится совсем скоро, во вторник, 14 сентября. Вы уже знаете, где смотреть ее. Теперь же мы расскажем, какие девайсы на ней презентуют.

Итак, начнем с того, что будет совершенно точно.

Смартфоны серии iPhone 13

Их мы увидим совершенно точно.

Подробно об устройствах читаем по следующим ссылкам (сразу после презентации мы эти страницы обновим):

Apple Watch Series 7

Еще один девайс, который «железно» будет показан 14 сентября. Да, какое-то время после презентации ожидается дефицит. С производством возникли проблемы. Но через пару месяцев купить новое поколение Apple Watch Series 7 проблемы не составит. Были бы деньги.

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AirPods 3

Новое поколение беспроводных наушников мы ждем слишком долго.

Мы надеялись увидеть их еще весной, но не случилось. Странно, если их не покажут 14 сентября.

Также там будет софт.

А теперь переходим к вероятностям.

iPad mini 6 : вероятно, но не точно. Устройство должно получить Touch ID в кнопке вкл/выкл и дизайн в духе iPad Pro последнего поколения. iPad 9 : тоньше и с дизайном в духе iPhone 12. Вероятность показа высокая. MacBook Pro с M1X : возможно, но вряд ли. Mac mini на чипе M1X: с новым дизайном, крутыми параметрами. Есть небольшая вероятность демонстрации такого устройства 14 сентября. Скорее всего, Mac mini M1X анонсируют уже в 2022 году.

Чего не будет точно?

Apple Glass : 100%, что в этом году мы их не увидим.

: 100%, что в этом году мы их не увидим. Apple Car : сервис или реальный автомобиль, мы не знаем. Но ждать еще, как минимум, года три.

: сервис или реальный автомобиль, мы не знаем. Но ждать еще, как минимум, года три. AirPods Pro 2 : также на осенней презентации мы их не ждем.

: также на осенней презентации мы их не ждем. Новые iMac : хотя некоторые инсайдеры считают, что осенью купертиновцы их покажут, мы предполагаем, что это случится точно не 14 сентября.

: хотя некоторые инсайдеры считают, что осенью купертиновцы их покажут, мы предполагаем, что это случится точно не 14 сентября. iPhone SE 3 : а эту новинку приберегут на весну 2022 года.

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