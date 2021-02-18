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Что покажут на презентации Apple 16 марта? iPad mini 6, iPad Pro с mini-LED дисплеем, смарт-пауэрбанк и другие новинки

18 Фев, 2021

Что покажут на презентации Apple 16 марта? iPad mini 6, iPad Pro с mini-LED дисплеем, смарт-пауэрбанк и другие новинки

Много интересного.

Авторитетный портал MyDrivers из Китая утверждает, что Apple проведет свою новую презентацию 16 марта. Кроме того, называются устройства, которые будут там продемонстрированы.

iPad 2021

Какие?

  1. iPad mini 6: совершенно новый маленький планшет с мощной SoC A14, крутым 8,4-дюймовым OLED-дисплеем и новым (впервые с 2012 года, между прочим) дизайном;
  2. iPad Pro 2021: грандиозное обновление премиального Айпэда, на этот раз с mini-LED экраном;
  3. Магнитный смарт пауэрбанк, о нем писали подробно;
  4. Что-то анонсируют по AirTags;
  5. Обновленная Apple Card.

А вот на новый iPhone SE Plus не рассчитываем. Его покажут, вероятно, позже.

Источник: MyDrivers

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