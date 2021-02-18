Что покажут на презентации Apple 16 марта? iPad mini 6, iPad Pro с mini-LED дисплеем, смарт-пауэрбанк и другие новинки
Много интересного.
Авторитетный портал MyDrivers из Китая утверждает, что Apple проведет свою новую презентацию 16 марта. Кроме того, называются устройства, которые будут там продемонстрированы.
Какие?
- iPad mini 6: совершенно новый маленький планшет с мощной SoC A14, крутым 8,4-дюймовым OLED-дисплеем и новым (впервые с 2012 года, между прочим) дизайном;
- iPad Pro 2021: грандиозное обновление премиального Айпэда, на этот раз с mini-LED экраном;
- Магнитный смарт пауэрбанк, о нем писали подробно;
- Что-то анонсируют по AirTags;
- Обновленная Apple Card.
А вот на новый iPhone SE Plus не рассчитываем. Его покажут, вероятно, позже.
Источник: MyDrivers
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