Что покажут на презентации Apple 16 марта? iPad mini 6, iPad Pro с mini-LED дисплеем, смарт-пауэрбанк и другие новинки

Много интересного.

Авторитетный портал MyDrivers из Китая утверждает, что Apple проведет свою новую презентацию 16 марта. Кроме того, называются устройства, которые будут там продемонстрированы.

Какие?

iPad mini 6 : совершенно новый маленький планшет с мощной SoC A14, крутым 8,4-дюймовым OLED-дисплеем и новым (впервые с 2012 года, между прочим) дизайном; iPad Pro 2021 : грандиозное обновление премиального Айпэда, на этот раз с mini-LED экраном; Магнитный смарт пауэрбанк , о нем писали подробно; Что-то анонсируют по AirTags; Обновленная Apple Card.

А вот на новый iPhone SE Plus не рассчитываем. Его покажут, вероятно, позже.

Источник: MyDrivers

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