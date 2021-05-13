Что пользователи хотят увидеть в iPhone 13 больше всего
Apple, верни Touch ID.
Интересное исследование провел SellCell, популярный американский сервис сравнения цен. Он опросил 3000 владельцев айфонов.
Люди рассказали, что они хотят увидеть в iPhone 13 больше всего. Самой желанной функцией стало возвращение сканера отпечатков пальцев.
За Touch ID проголосовал 21 процент пользователей. Еще 17% клиентов SellCell мечтают об экране с частотой обновления 120 Гц. 15% будут рады, если iPhone 13 лишится выреза.
Другие результаты тоже любопытные:
- Возврат входящего в комплект зарядного устройства – 12%
- Большая батарея – 11%
- Улучшенные функции камеры – 8,2%
- Более быстрый процессор – 6,8%
- Компактный телефон – 5%
- Лучшая гидроизоляция – 2,2%
- Складная конструкция – 1%
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