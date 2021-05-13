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Что пользователи хотят увидеть в iPhone 13 больше всего

13 Май, 2021

Что пользователи хотят увидеть в iPhone 13 больше всего

Apple, верни Touch ID.

Интересное исследование провел SellCell, популярный американский сервис сравнения цен. Он опросил 3000 владельцев айфонов.

Люди рассказали, что они хотят увидеть в iPhone 13 больше всего. Самой желанной функцией стало возвращение сканера отпечатков пальцев.

Touch ID

За Touch ID проголосовал 21 процент пользователей. Еще 17% клиентов SellCell мечтают об экране с частотой обновления 120 Гц. 15% будут рады, если iPhone 13 лишится выреза.

Другие результаты тоже любопытные:

  • Возврат входящего в комплект зарядного устройства – 12%
  • Большая батарея – 11%
  • Улучшенные функции камеры – 8,2%
  • Более быстрый процессор – 6,8%
  • Компактный телефон – 5%
  • Лучшая гидроизоляция – 2,2%
  • Складная конструкция – 1%

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