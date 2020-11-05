Что посмотреть в ноябре 2020? 5 фильмов, которые нельзя пропускать

Ноябрьские новинки.

Несмотря на пандемию, кинотеатры продолжают работать. А погода в ноябре в России традиционно портится. Самое время смотреть фильмы. Благо, несмотря на общий кризис в индустрии, кое-что интересное все же можно увидеть.

Например, вот эти пять картин.

Подольские курсанты

Об этой картине уже написал Александр. Живое, душевое кино о реальном подвиге и настоящих людях с большой буквы. Смотрится на одном дыхании. Подходит и для семейного просмотра — такие картины прекрасно справляются с задачей просвещения подрастающего поколения.

Грань времени

Потенциальный хит ноября — амбициозный триллер с примесью ужасов, семейной драмы и хоррора от Джастина Бенсона и Аарона Мурхеда, создателей культовых картин «Паранормальное» и «Весна».

Бег

Мрачный мистический детектив от Андрея Загидуллина, создавшего такие известные сериалы, как «Квест» и «Водоворот». В центре повествования — серийные убийства и путешествия во времени. Взрывная смесь!

Питер Пэн и Алиса в Стране чудес

Волшебный кроссовер, который, мы уверены, соберет кассу. Нет, это не совсем добрая сказка — а скорее грустная и поучительная история о том, как дети, пытаясь преодолеть страшное горе, покидают реальный мир, скрываясь от печали в волшебной выдуманной стране. Несмотря на название и яркие афиши — картина для взрослых, а не для детей.

Темные начала (2 сезон)

Лень идти в кино? Тогда смотрим сериалы. И продолжение «Темных начал» — одна из главных премьер ноября.

С нетерпением ждем дальнейшего развития истории девочки Лиры, живущей в фэнтезийном мире, где у каждого человека есть свой деймон — часть души, воплощенной в реальное животное-фамильяр.

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