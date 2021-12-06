Новости

Что представит Apple в 2022 году — iPhone 14, iPhone SE 3 5G, AirPods Pro 2 и многое другое

6 Дек, 2021

Что представит Apple в 2022 году — iPhone 14, iPhone SE 3 5G, AirPods Pro 2 и многое другое

Говорит авторитетный аналитик.

Марк Гурман, авторитетный журналист и аналитик Bloomberg, раскрыл информацию о том, какую продукцию покажет компания Apple в 2022-м году.

Что именно? А вот, что:

  • Смартфоны поколения Айфон 14 (базовый, большой, премиальный и топовый).
  • Айфон SE 3 с поддержкой мобильных сетей пятого поколения (такой же, как Айфон SE 2020, но с A15 Bionic).
  • Беспроводные наушники AirPods Pro второго поколения.
  • Ноутбук МакБук Air с M2 и крутым дизайном.
  • Премиальный iPad Pro с эксклюзивным корпусом, актуальной начинкой и беспроводной быстрой зарядкой.
  • Обновленные iPad и iPad Air.Большой iMac на.
  • Компактный Мак мини (рестайлинг).
  • МакБук Про (самая недорогая версия).
  • Мак Про с M1 или M2.Умные часы Эпл Вот SE 2.
  • Умные часы Apple Watch Series 8.
  • Усиленная модель Apple Watch Series 8 для спортсменов.
  • Очки дополненной реальности.

Полезно знать:

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Поставьте оценку: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (5,00 из 5, оценили: 1)
Загрузка...

Теги:


Добавить комментарий