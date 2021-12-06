Что представит Apple в 2022 году — iPhone 14, iPhone SE 3 5G, AirPods Pro 2 и многое другое
Говорит авторитетный аналитик.
Марк Гурман, авторитетный журналист и аналитик Bloomberg, раскрыл информацию о том, какую продукцию покажет компания Apple в 2022-м году.
Что именно? А вот, что:
- Смартфоны поколения Айфон 14 (базовый, большой, премиальный и топовый).
- Айфон SE 3 с поддержкой мобильных сетей пятого поколения (такой же, как Айфон SE 2020, но с A15 Bionic).
- Беспроводные наушники AirPods Pro второго поколения.
- Ноутбук МакБук Air с M2 и крутым дизайном.
- Премиальный iPad Pro с эксклюзивным корпусом, актуальной начинкой и беспроводной быстрой зарядкой.
- Обновленные iPad и iPad Air.Большой iMac на.
- Компактный Мак мини (рестайлинг).
- МакБук Про (самая недорогая версия).
- Мак Про с M1 или M2.Умные часы Эпл Вот SE 2.
- Умные часы Apple Watch Series 8.
- Усиленная модель Apple Watch Series 8 для спортсменов.
- Очки дополненной реальности.
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