Что представит Apple в 2022 году — iPhone 14, iPhone SE 3 5G, AirPods Pro 2 и многое другое

Говорит авторитетный аналитик.

Марк Гурман, авторитетный журналист и аналитик Bloomberg, раскрыл информацию о том, какую продукцию покажет компания Apple в 2022-м году.

Что именно? А вот, что:

Смартфоны поколения Айфон 14 (базовый, большой, премиальный и топовый).

Айфон SE 3 с поддержкой мобильных сетей пятого поколения (такой же, как Айфон SE 2020, но с A15 Bionic).

Беспроводные наушники AirPods Pro второго поколения.

Ноутбук МакБук Air с M2 и крутым дизайном.

Премиальный iPad Pro с эксклюзивным корпусом, актуальной начинкой и беспроводной быстрой зарядкой.

Обновленные iPad и iPad Air.Большой iMac на.

Компактный Мак мини (рестайлинг).

МакБук Про (самая недорогая версия).

Мак Про с M1 или M2.Умные часы Эпл Вот SE 2.

Умные часы Apple Watch Series 8.

Усиленная модель Apple Watch Series 8 для спортсменов.

Очки дополненной реальности.

Полезно знать:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Поставьте оценку: (5,00 из 5, оценили: 1)

из 5, оценили: