Что происходит с Биткоином сегодня? Чего ждать завтра?

Хорошие новости для майнеров.

Все мы помним, что Биткоин появился из неоткуда и стоил невероятных денег. Но что с ним теперь? Об этом вы узнаете из этой статьи. Поехали!

Начнём с того, что Биткоин – это не единственная криптовалюта. Но самая известная. Поэтому к ней приковано всемирное внимание. Особый интерес она вызвала, когда 11 декабря 2017 за один биткоин давали почти $20 тыс. Курс рубля на тот момент был немногим выше 59 руб.

Курс криптовалюты не зависит от политики, экономики, времени года и другого. Зная это, можно предположить, что рост был создан искусственно. И вы будете правы. После такого роста началось стремительное падение. Уже через пару месяцев криптомонета потеряла две трети. А в марте 2020 за неё давали всего $4125. Но потом ситуация начала выравниваться.

Последние события вообще вселяют надежду. Когда эту крипту начал признавать PayPal в своих расчётах, то и курс пошёл вверх. Хотя политика не влияет на курс напрямую, но и она помогает этой цифровой валюте укрепиться. Ведь в случае победы противника Трампа должны вырасти расходы США на борьбу с внешними угрозами. Этим Байден может укрепить теневой рынок и крипту соответственно. Даже на этом настроении рост ощутим и поднял курс до $14 тыс. При сегодняшнем курсе рубля стоимость одной криптомонетки просто страшно представить…

Думая о росте компьютерной валюты, я вспоминаю про Блокчейн. Напомню: это что-то вроде реестра, где записаны все действия с валютой. Любопытно, что если потерять пароль к этому кошельку, то доступ восстановить будет невозможно. То есть в вашем старом ноутбуке могли быть логин и пароль, но диск повреждён… И таких случаев полно, по крайней мере, так говорят люди. Но звучит действительно правдоподобно, согласитесь.

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