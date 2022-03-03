Что происходит с Google Pay и Apple Pay в России? Работает или нет?

Разбираемся.

После того, как некоторые отечественные банки попали под западные санкции, в РФ начались проблемы с оплатой, используя сервисы Apple Pay (айфоны) и Gооgle Pay (Android’фоны). Затем купертиновцы сообщили, что отключат Россию от Apple Pay вовсе. Но карты почему-то продолжают работать. Как так?

Объясним.

Какие крупные банки получили самые серьезные санкции? Например, ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк, Новикомбанк. Эти банки отключили от систем VISA и MasterCard, а также Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. Некоторые санкции получил Сбер и Альфа-банк.

Почему же карты VISA и MasterCard тех же ВТБ и «Открытия» работают, спрашивают читатели? А потому, что отключение произошло на уровне мира. В РФ карты продолжают функционировать.

На том же Сбере по состоянию на 3 марта работает и Apple Pay.

Почему? Все потому, что тогда, когда человек за что-то платит с помощью смартфона, формируется цепочка из 4 звеньев.

Банк пользователя (например, Сбер).

Платежная система пользователя: VISA, MasterCard, «Мир».

Платежная система смартфона (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, HUAWEI Pay).

Терминал в магазине. А он может быть и ВТБ’шный и Сберовский и от Альфа-банка или другого банка.

Так вот, в случае, если в этой цепочке обнаруживается санкционное звено, то оплаты не произойдет, она будет отклонена. В том же транспорте Москвы массовая проблема с оплатой проезда с помощью смартфонов. Почему? А потому, что терминалы в автобусах, троллейбусах и прочем транспорте от ВТБ. Понятно объяснили?

Немаловажный факт. В платежных системах иногда используются так называемые шлюзы. Объясним на примере. У вас карта «Тинькофф». А платеж идет в ВТБ. Так вот, платеж не пройдет. И не из-за Apple Pay, а отказе на уровне шлюза.

Как быть? Очень просто. Взять физическую пластиковую карту, положить ее в карман и носить с собой. Риск того, что Apple Pay прекратит работу в РФ вовсе в ближайшем будущем весьма велик.

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