Что случилось в первые 0,000001 секунды после Большого взрыва?

Очень многое.

Ученые выяснили, какие события разворачивались сразу после Большого взрыва, того самого события, которое положило вселенной, в которой живем мы с вами. Речь идет о первых 0,000001 секундах. Невероятно, но первые микросекунды были очень важными для будущего вселенной и весьма насыщенными на события.

Именно тогда родилось то самое вещество, создавшее галактики, планеты, нас с вами, да и вообще всё! Называется оно QGP (Quark-Gluon Plasma, кварко-глюоновая плазма в жидком состоянии). Да, это то самое первое вещество во Вселенной, так называемый прото-бульон жизни. Кварки и глюоны были разделены в нем горячим газом. Вскоре кварки трансформировали в адроны, а после адроны вместе с 3 кварками превратились в протоны, которые нам уже более или менее известны. Это, как известно, уже часть атомного ядра. Именно они лежат в основе всего во вселенной, в том числе людей, животных, планет, да даже айфонов. QGP, увы, исчезла очень быстро. Она просуществовала лишь те самые 0,000001 секунды. Вывод интересный — первое вещество в истории было очень горячим и жидким! Кроме того, оно стремительно видоизменялось. К слову, ранее учены считали, что первое вещество после Большого взрыва было газообразным. Это важнейшее открытие, которое меняет представление обо всем на свете.

Как ученые это узнали? Проведя эксперимент на Большом адронном коллайдере.

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