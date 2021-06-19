Что случится, если все спутники отключатся разом

Ничего хорошего.

DLR (Аэрокосмическое агентство Германии) выяснило, что будет в том случае, если все спутники на орбите нашей планеты неожиданно прекратят функционировать разом.

Последствия будут катастрофическими для всего человечества. Смотрим видео:



Развитие нашей цивилизации отбросит на несколько десятилетий назад. Землю ожидает информационный коллапс. Восстанавливать технологии придется долго.

Что именно произойдет?

1) Отключится система Galileo, которая позволяет узнавать нам точное время. Без меток времени людей ждет экономический кризис. Почему? А потом, что деньги с карт и счетов снять не удастся.

2) Затем начнутся проблемы с электросетями.

3) Полеты на современных самолетах без GPS-систем станут невозможными.

4) Интернет также станет воспоминанием. Как и мобильная связь.

5) Точность прогнозов погоды снизится. Люди больше не смогут предсказывать температуру, скорость ветра, движение циклонов.

6) Мы перестанем давать прогнозы о землетрясениях. Возникнут проблемы с экстренными службами и так далее.

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