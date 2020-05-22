Что теряют россияне? Озвучены скорости загрузки в 5G-сетях

Скоростные сети пока далеко не везде.

Компания OpenSignal составила рейтинг скоростей в запущенных 5G-сетях в различных странах мира. Собранная статистика позволила узнать, на какой скорости в среднем работают современные мобильные сети пятого поколения.

По состоянию на 30 апреля 2020 года только один оператор запустил 5G-сеть в диапазоне mmWave и предоставляет по-настоящему большую скорость загрузки. Речь идет об операторе Verizon, запустившего скоростную сеть 5G в некоторых городах США. Средняя скорость загрузки в 5G-сетях в диапазоне mmWave составляет 506,1 Мбит/с.

Следующими по скорости идут 5G-сети операторов Южной Кореи. Операторы LG U+, SK telecom и KT позволяют выполнять загрузку в мобильном 5G-интернете со средней скоростью 238,7 Мбит/с. Сети со средней скоростью 110-160 Мбит/с также запущены в Австралии и Великобритании. При этом, некоторые 5G-сети работают в диапазоне до 6 ГГц, что делает их скорость незначительно выше по сравнению с LTE-сетями.

Источник: 9to5Mac.

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