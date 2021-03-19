Что вас ждет, когда вы купите Samsung Galaxy A52 или Galaxy A72

Распаковка и комплект поставки смартфонов.

Долгожданные Galaxy A52 и Galaxy A72 уже представлены. Теперь дело за вами. Каждый может приобрести любую из этих новинок.

Все еще сомневаетесь? Посмотрите видео официальной распаковки гаджетов. Ролики сняла сама Samsung, чтобы показать комплект поставки.



Galaxy A52 доступен в 4 расцветках: фиолетовой, черной, белой и синей. В коробке вы найдете скрепку для извлечения SIM, зарядку мощностью 15 Вт и кабель с разъемами USB-C и USB-A.

Адаптер на 15 Вт – не слишком честно. Galaxy A52 способен заряжаться на 25 Вт. Придется покупать аксессуар отдельно.



Galaxy A72 тоже предлагает 4 варианта оформления. Они аналогичны младшей модели. Также есть скрепка, кабель USB-C и 25-ваттное зарядное устройство. Здесь Samsung экономить не стала.

В России за Galaxy A52 просят от 26 990 рублей. Galaxy A72 обойдется минимум в 35 990.

Источник: YouTube-канал Samsung

Читайте также:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

(5,00 из 5, оценили: 1, ваш голос учтён) Рейтинг статьи:из 5, оценили: