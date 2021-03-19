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Что вас ждет, когда вы купите Samsung Galaxy A52 или Galaxy A72

19 Мар, 2021

Что вас ждет, когда вы купите Samsung Galaxy A52 или Galaxy A72

Распаковка и комплект поставки смартфонов.

Долгожданные Galaxy A52 и Galaxy A72 уже представлены. Теперь дело за вами. Каждый может приобрести любую из этих новинок.

Samsung Galaxy A52 и A72

Все еще сомневаетесь? Посмотрите видео официальной распаковки гаджетов. Ролики сняла сама Samsung, чтобы показать комплект поставки.

 
Galaxy A52 доступен в 4 расцветках: фиолетовой, черной, белой и синей. В коробке вы найдете скрепку для извлечения SIM, зарядку мощностью 15 Вт и кабель с разъемами USB-C и USB-A.

Адаптер на 15 Вт – не слишком честно. Galaxy A52 способен заряжаться на 25 Вт. Придется покупать аксессуар отдельно.

 
Galaxy A72 тоже предлагает 4 варианта оформления. Они аналогичны младшей модели. Также есть скрепка, кабель USB-C и 25-ваттное зарядное устройство. Здесь Samsung экономить не стала.

В России за Galaxy A52 просят от 26 990 рублей. Galaxy A72 обойдется минимум в 35 990.

Источник: YouTube-канал Samsung

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