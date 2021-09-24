Что выбрать: система видеонаблюдения или охранная сигнализация

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Технологии не стоят на месте: на рынке появляется множество продуктов для обеспечения безопасности владельцев квартир и домов. Для ощущения полного комфорта в доме люди все чаще задумываются о приобретении удобного и современного помощника — системы видеонаблюдения или охранной сигнализации. Разберемся, какому из них отдать предпочтение и почему?

В современном городе сложно найти место,где не будет даже самой простой охранной системы. Большинство магазинов, офисов и предприятий находятся в зоне видимости камеры или под сигнализацией, и даже для частных домов и квартир часто приобретают средства охраны.

Сигнализация — давний способ избавления от посягательств непрошенных гостей в дом. Она считается более надежной системой в силу своего возраста, так как у ее разработчиков было время выявить и доработать ошибки. Типичный набор получаемых сигналов:

звук громкой сирены;

предупреждение о проникновении на центральный пульт ЧОП;

оповещение на мобильное устройство владельца.

Зачастую сигнализации являются проводными системами охраны дома. Однозначный плюс такой системы — сигнал от извещателя точно будет передан, в то время как сеть может пропасть в неподходящий момент. Более того, осуществлять контроль за элементами сигнализации гораздо проще, так как при этом не нужно использовать сторонние технические средства. Кроме того, проводная сигнализация способна подпитывать периферийные устройства электропитанием, что позволит сэкономить время на их зарядку.

Данная система также обладает и определенными минусами. Если при оповещении от сигнализации о проникновении в дом действовать незамедлительно, то меры по его предотвращению (не считая звука сирены), в лучшем случае, будут приняты через 7-10 минут после взлома. При получении сигнала тревоги в середине ночи, не будет возможности проверить, действительно ли происходит проникновение, или это ложная сработка, в любом случае либо сотрудникам ЧОП, либо вам сам придется ехать и проверять, что же случилось.

В то же время сигнализация в отличие от современной системы видеонаблюдения не обладает функцией real-life изображения. Камера видеонаблюдения способна транслировать прямо через мобильное устройство пользователя на протяжении 24 часов в сутки. Также для установки сигнализации обычно приходится вызывать специалиста, услуги которого тоже стоят некоторых денег.

В сравнении, при наличии системы видеонаблюдения в доме меры предотвращения активируются сразу. Например, у камеры ВС1 бренда EZVIZ при обнаружении движения человеческой фигуры сразу активируется две встроенных световых прожектора, которые могут сбить нарушителя с толку при попытке входа в дом, а также активируется громкая сирена. Без подзарядки такая камера прослужит долго (до 365 дней), ведь емкость ее аккумулятора 12 900 мА*ч.

При этом технологии 21 века позволяют передавать настолько качественную картинку (разрешение до 2К), что объекты на улице можно увидеть в цвете даже ночью благодаря функции Color Night Vision. В случае опасности возможно зафиксировать облик человека, пытающегося проникнуть домой в темное время суток.

Кроме того, благодаря специалистам сферы видеонаблюдения стало возможным разговаривать даже с камерой. Сейчас многие модели наделены функцией двусторонней голосовой связи. Теперь слышать громко и четко — реально. А при желании захватить в обзоре весь участок, можно приобрести 3-4 камеры или одну с поворотом на 360 градусов, как у камеры Ezviz C8C.

Переходя к ценовому вопросу, можно сказать сразу: охранная сигнализация однозначно будет стоить меньше, чем камеры видеонаблюдения. В силу того, что видеокамеры — продукт относительно молодой и более технически сложный по сравнению с сигнализацией, цены на них выше. Средняя цена полноценной системы сигнализации от 4 тысяч и выше, столько же, сколько стоит одна камера с базовым набором функций.

Охранная сигнализация станет идеальным вариантом для тех, кто хочет сохранить бюджет и при этом с обеспечить базовую безопасность для своей собственности. Камеры же видеонаблюдения подойдут для пользователей, которым требуются расширенные функции для безопасного функционирования малого и среднего бизнеса или защиты собственного загородного дома или квартиры.

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