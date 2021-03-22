Что Xiaomi представит на весенней конференции 29 марта
Куча гаджетов.
Весенние презентации устраивает не только Apple. Xiaomi тоже любит такие мероприятия. Очередное, как сообщается, состоится через неделю.
Xiaomi опубликовала постер конференции, которая стартует 29 марта. Надпись на изображении обещает “кое-что интересное”.
Если верить инсайдерам, 29 марта компания покажет Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra. Так называемые суперфлагманы.
Одной из фишек смартфонов считается перископная камера. Mi 11 Ultra приписывают модуль со 120-кратным цифровым зумом (и 5-кратным оптическим).
Mi 11 Pro проще. Он поддерживает лишь 50-кратный цифровой зум. Кроме того, в рамках презентации дебютирует гибкий Mi Mix.
Mi Mix, согласно утечкам, имеет складной экран. Еще Xiaomi может продемонстрировать новый планшет Mi Pad и ноутбук Mi Notebook Pro.
Источник: gizmochina.com
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