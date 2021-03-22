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Что Xiaomi представит на весенней конференции 29 марта

22 Мар, 2021

Что Xiaomi представит на весенней конференции 29 марта

Куча гаджетов.

Весенние презентации устраивает не только Apple. Xiaomi тоже любит такие мероприятия. Очередное, как сообщается, состоится через неделю.

Xiaomi возродит линейку смартфонов Mi Mix

Xiaomi опубликовала постер конференции, которая стартует 29 марта. Надпись на изображении обещает “кое-что интересное”.

Если верить инсайдерам, 29 марта компания покажет Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra. Так называемые суперфлагманы.

Что Xiaomi представит на весенней конференции 29 марта

Одной из фишек смартфонов считается перископная камера. Mi 11 Ultra приписывают модуль со 120-кратным цифровым зумом (и 5-кратным оптическим).

Mi 11 Pro проще. Он поддерживает лишь 50-кратный цифровой зум. Кроме того, в рамках презентации дебютирует гибкий Mi Mix.

Xiaomi Mi 11 Ultra

Mi Mix, согласно утечкам, имеет складной экран. Еще Xiaomi может продемонстрировать новый планшет Mi Pad и ноутбук Mi Notebook Pro.

Источник: gizmochina.com

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