Что это, iPhone 13 за 6500 рублей? Нет, это Gionee 13 Pro

Копия из Китая.

Компания Gionee представила смартфон Gionee 13 Pro. Дизайн устройства не то, что вдохновлен iPhone 13, он его просто беспощадно копирует. Судите сами:

При этом стоит гаджет всего $83, то есть, меньше 6500 рублей.

Что получим за такие деньги? 6,26-дюймовый IPS-дисплей с челкой и лицевым сканером. Разрешение экрана HD+. Селфи-камера 5-мегапиксельная. Как и у айфона, сканера отпечатков пальцев нет. Основная камера двойная, с главным сенсором на 13 Мп.

Аппаратной основой стал чип Unisoc T310. Объем ОЗУ равен 4 ГБ, накопителя 32 ГБ. Также можно выбрать вариант на 128 ГБ. Аккумулятор небольшой, на 3500 мА*ч. Работает новинка на HarmonyOS.

В общем, простецкий бюджетник для тех кому важно казаться, а не быть.

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