Чуда не случилось — iPhone 12 Pro Max работает меньше iPhone 11 Pro Max

Увы и ах.

Еще утром, изучив внутренности iPhone 12 Pro Max и узнав, что емкость батареи у него меньше, чем у iPhone 11 Pro Max, мы с нетерпением ждали первых тестов на автономность. И вот они появились.

К сожалению, то, чего мы опасались, произошло. Новый флагман и правда работает меньше прошлогоднего топового айфона.

Ютуберы сравнили время работы Айфон 12 Про Макс с Айфон 11 Про Макс, а также с топовыми смартфонами на Android. А именно — Mate 40 Pro от китайского техногиганта Huawei, Mi 10 Ultra от Xiaomi, 8 Pro от OnePlus и Galaxy Note 20 Ultra от Samsung.

На абсолютно всех моделях выставили один и тот же уровень яркости, затем начали тестировать различные приложения, играть, смотреть видео и так далее.

Айфон 12 Про Макс с аккумулятором на 3687 мА*ч уступил абсолютно всем…

Он проработал лишь семь часов и шестнадцать минут. Для сравнения, Айфон 11 Про Макс смог продержаться 7 часов и 42 минуты (у него, напомним, внутри батарея на 3969 мА*ч).

Затем следует Mate 40 Pro с 8 часами и 22 минутами. После — OnePlus 8 Pro (8 часов и 27 минут) и Xiaomi Mi 10 Ultra (8 часов и 31 минута). А лучше всех показал себя Galaxy Note 20 Ultra. У него 8 часов и 41 минута!

Источник: YouTube

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