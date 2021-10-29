CHUWI RZBOX — Ryzen 9 4900H, 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ

Маленький, да удаленький.

CHUWI представляет компактный компьютер RZBOX. Новинка работает на мощном чипсете Ryzen 9 4900H от AMD. Частота работы — 4,4 ГГц. Используется встроенная графика Radeon Vega 8. И для игр (не для всех, конечно, но для большинства), и для работы!

Объем ОЗУ равен 16 ГБ, а твердотельного накопителя формата NVMe SSD — 512 ГБ.

Корпус устройства цельнометаллический, выгляди мини-PC внушительно и дорого. Насколько компактный? Скажем так — очень! Размеры составляют всего 19 на 18 см. Поместится буквально везде.

К слову, если пользователь пожелает улучшить RZBOX самостоятельно, то сделать это можно без труда. Например, добавить оперативную память (максимум — 64 ГБ) или заменить накопитель большего объема (SSD до 5 ТБ!).

За беспроводную связь отвечает 6-гигабитный модуль Wi-Fi.

Стоимость? $499.

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