Чёлка iPhone 12 будет меньше, чем у предыдущих моделей

Последние подробности перед официальной онлайн-презентацией новых Айфонов.

Чёлка останется и это ни для кого не секрет. Тому есть несколько причин:

Такое большое количество датчиков под экран пока прятать не научились. Хотя некоторые конкуренты обещают поместить фронтальную камеру под экран. Но в вырезе у iPhone слишком много всего, так что деть всё это пока некуда. Вырез у экрана яблочного смартфона – это узнаваемая черта. Люди просто по картинке в рекламе или брошюрах понимают, что это именно iPhone. Раньше это был просто телефон с одной круглой кнопкой. И мы знали, что это за смартфон. Сейчас люди тоже быстро узнают Айфоны в рекламе или по иконке, где у смартфона есть такая узнаваемая чёлка.

Но дизайн дизайном, а место нужно экономить. В 12-ой линейке датчики удалось немного уменьшить и прижать друг к другу. Да, речь идёт паре миллиметров. Но и это хорошо, согласитесь.

А как вы относитесь к чёлке у iPhone? Например, я привык к ней за полчаса и престал замечать.

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