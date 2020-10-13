Чёлка iPhone 12 будет меньше, чем у предыдущих моделей
Последние подробности перед официальной онлайн-презентацией новых Айфонов.
Чёлка останется и это ни для кого не секрет. Тому есть несколько причин:
- Такое большое количество датчиков под экран пока прятать не научились. Хотя некоторые конкуренты обещают поместить фронтальную камеру под экран. Но в вырезе у iPhone слишком много всего, так что деть всё это пока некуда.
- Вырез у экрана яблочного смартфона – это узнаваемая черта. Люди просто по картинке в рекламе или брошюрах понимают, что это именно iPhone. Раньше это был просто телефон с одной круглой кнопкой. И мы знали, что это за смартфон. Сейчас люди тоже быстро узнают Айфоны в рекламе или по иконке, где у смартфона есть такая узнаваемая чёлка.
Но дизайн дизайном, а место нужно экономить. В 12-ой линейке датчики удалось немного уменьшить и прижать друг к другу. Да, речь идёт паре миллиметров. Но и это хорошо, согласитесь.
А как вы относитесь к чёлке у iPhone? Например, я привык к ней за полчаса и престал замечать.
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Ты просто яблораб,который ест всё подряд
не все подряд, а только “вкусную” продукцию Apple 🙂
Фиолетово что есть что нет . Я бы не стал нечего менять , скольким программистам придётся переписывать программ под эти миллиметры . И ради чего ? Абсолютно нечего
Джобс бы купил технологию у конкурентов, как он это делал всю дорогу, а новое руководство: ни украсть, ни посторожить…