Чёрный iPhone 13 на рендере с обеих сторон — матовый красавец

Смотрим на новый айфон и спереди, и сзади.

Известный инсайдер под ником WaqarKhanHD уже ранее показывал нам симпатичные рендеры нового айфона. А сегодня он продемонстрировал базовый 6,1-дюймовый iPhone 13 в черной матовой расцветке.

Девайс демонстрируется и спереди, и сзади.

Смотрится стильно. В общем то почти также, как и iPhone 12. Разницы то особой нет. «Кузов» ведь тот же самый, угловатый. А вот модуль камер другой. Датчики больше и расположены диагонально. Ну а спереди, если присмотреться, видим уменьшенную челку со сканером лица и селфи-камерой.

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