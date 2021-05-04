Чёрный iPhone 13 на рендере с обеих сторон — матовый красавец
Смотрим на новый айфон и спереди, и сзади.
Известный инсайдер под ником WaqarKhanHD уже ранее показывал нам симпатичные рендеры нового айфона. А сегодня он продемонстрировал базовый 6,1-дюймовый iPhone 13 в черной матовой расцветке.
Девайс демонстрируется и спереди, и сзади.
Смотрится стильно. В общем то почти также, как и iPhone 12. Разницы то особой нет. «Кузов» ведь тот же самый, угловатый. А вот модуль камер другой. Датчики больше и расположены диагонально. Ну а спереди, если присмотреться, видим уменьшенную челку со сканером лица и селфи-камерой.
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