Цифровая камера лучше аналоговой — почему?

Расскажем.

Достаточно часто пользователи задаются вопросом, зачем переплачивать за цифру, если с видеонаблюдением справится старая добрая аналоговая камера? Однако технологии не стоят на месте, появляются новые функции, которые выводят человеческий комфорт на новый уровень.

Цифровые Wi-Fi камеры нового поколения — это не просто высокотехнологичный продукт, но и детализированная съемка, сильная вычислительная мощность и высокая скорость работы. С камерами EZVIZ вы можете убедиться, что это очень выгодный выбор, — и не только с точки зрения цены. Разберемся, в чем же состоит конкурентное преимущество IP-камер с Wi-Fi в отличие от аналоговых камер.

Первый и, наверное, самый очевидный факт — качество изображения. Wi-Fi сигнал обеспечивает то же самое качество, в котором производится оригинальная съемка. В то время как кабель от аналоговой камеры передает картинку в несколько раз хуже. Качество съемки обратно пропорционально длине кабеля. Для большинства камер EZVIZ показатель хорошего качества — 1080р. Чтобы получить яркое и насыщенное изображение, камеры оснащены широким динамическим диапазоном, который позволяет избежать засвеченной картинки. Подсветка и алгоритмы обработки видеопотока воспроизводят цветное видео даже при низкой освещенности в темное время суток.

Следующее и не менее важное преимущество — высокая скорость обработки потоков информации и сжатие видео. Это позволяет экономить время, снижает нагрузку на сеть и значительно экономит дисковое пространство, тем самым предоставляя возможность записывать большее количество видеоматериала. Кроме того, Wi-Fi камеры не требуют проводки кабелей подключения к сети Интернет, стоить лишь подсоединить ее к электрической сети.

Актуальной функцией стало и распознавание человеческих фигур наряду с движением обычных объектов. Аналоговые камеры довольно примитивны и не способны провести подобный анализ, когда Wi-Fi камеры умеют детектировать людей, транспорт, позволяют записывать голосовые сообщения и вести переговоры в реальном времени, отправлять тревожные уведомления на мобильный телефон пользователя при обнаружении движения. Благодаря системе активной защиты стало возможным использовать дополнительную охранную функцию, отпугивая нарушителей мигающей подсветкой, исходящей из встроенных прожекторов камеры и звуковым сигналом от встроенной сирены.

По прогнозам информационных аналитиков, в ближайшие два года современные камеры почти полностью смогут вытеснить аналоговые с рынка. Компании сфокусируют внимание на производстве цифры, априори она имеет больше возможностей для того, чтобы соответствовать растущим потребностям человека.

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