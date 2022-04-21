Цифровые рубли в России введут в 2023 году

В пробном режиме.

Цифровые рубли в России начнут свое пробное хождение уже в 2023 году. Об этом заявила на выступлении в Государственной Думе Российской Федерации Эльвира Набиуллина, являющаяся Председателем Центрального Банка РФ. Со следующего 2023 года в тестовом режиме будут проводиться расчеты с цифровыми российскими рублями.

Теоретически это позволит достаточно эффективно отслеживать хождение рублей. В том числе контролировать траты в различных секторах экономики, на государственные проекты, социальные нужны россиян и тд и тп. Как это будет практически — большой вопрос. Если в 2023 году пилотное внедрения цифрового рубля покажет себя положительно, то до 2030 года в России официально запустят цифровые рубли по всей территории страны.

Цифровые рубли — как это будет

Эмиссия электронных рублей будет производиться в виде особых цифровых кодов, хранить которые можно будет в специальных электронных кошельках. С помощью этих кошельков можно будет расплачиваться в интернете и не только. Для обычных граждан РФ переводы между электронными кошельками будут бесплатными, а вот при оплате товаров и услуг могут взымать комиссию (не более 1 процента от суммы платежа).

Прямо сейчас электронную систему цифровых рублей тестируют 5 российских банков во внутреннем режиме. В ближайшее время к ним подключаться еще семь банков РФ.

Поделиться

❤ Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема.

✅ Подписывайтесь на нас в Telegram, ВКонтакте, и Яндекс.Дзен.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)