Clubhouse – что за зверь, как получить инвайт и кто из знаменитостей уже там?

Соцсеть, в которую пригласили даже Путина.

В последние дни Clubhouse на слуху. Шутка ли – недавно Илон Маск позвал туда самого Владимира Путина. В Кремле пообещали, что изучат подобную возможность.

Если уж такие люди в Clubhouse, пора обратить на проект внимание. Это социальная сеть, работающая по инвайтам. Каждый зарегистрированный может пригласить 2 своих друзей. И все.

Новинка настолько хайповая, что инвайтами начали торговать. Их продают на eBay и прочих площадках. Цены астрономические и быстро приближаются к стоимости актуального iPhone.

Кстати об iPhone. Он вам понадобится. Clubhouse существует лишь в виде приложения для iOS. Нужно скачать и установить из App Store. Про версию на Android ничего не слышно.

Чем Clubhouse отличается от обычных соцсетей? Здесь только живое общение – голосом. Никаких чатов. Разговоры ведутся в режиме реального времени. Запись звука запрещена правилами.

Люди собираются в “комнатах” и “клубах”, посвященных разным темам. Говорящий становится спикером, остальные – слушателями. Выступающего разрешено прерывать и задавать ему вопросы.

Есть беседы публичные, приватные и доступные членам определенного “клуба”. Идея мощно выстрелила – сейчас в Clubhouse свыше 2 миллионов активных пользователей.

Главная фишка сети – знаменитости. Одними из первых зарегистрировались Марк Цукерберг, глава Facebook, и Илон Маск, создатель Tesla. Вслед за ними устремились другие известные личности.



Clubhouse позволяет общаться со звездами, спрашивать о чем-нибудь. Давно мечтали перекинуться словечком с Дрейком и Джаредом Лето? Пожалуйста.

В России тоже не обходят Clubhouse стороной. Можно встретить Михаила Галустяна, Покраса Лампаса и Олега Тинькова. Владимир Соловьев заходил, но его заблокировали.

Хотите инвайт? Дождитесь, когда пришлет друг или знакомый. Впрочем, события легко ускорить.

Заведите Clubhouse и зарезервируйте никнейм. Вступите в специальную группу в Telegram. Пройдите по ссылке и заполните Google-форму (везде поставьте галочки и укажите ники в Telegram и Clubhouse). Теперь вы в листе ожидания. С вами свяжутся в Telegram и попросят номер телефона. Дайте номер – на него добровольцы отправят приглашение в виде СМС. Скопируйте инвайт в Clubhouse и добро пожаловать.

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