Clubhouse скачали из App Store уже 8 миллионов раз. Присоединяйтесь!

Facebook и Twitter напряглись.

Clubhouse – новая социальная сеть, быстро набирающая популярность. Она работает по инвайтам и состоит из аудиочатов. Целиком. Можно общаться лишь голосом.

В соцсети зарегистрированы сотни знаменитостей – от Илона Маска до Марка Цукерберга. Есть шанс с ними побеседовать.

При этом – Clubhouse доступен исключительно владельцам iPhone. В виде приложения для iOS. Клиента для Android в природе не существует.

Труднодоступность идет на пользу проекту, повышает интерес. Новинка ставит рекорды в App Store. Аналитическая компания App Annie сообщила, что Clubhouse загрузили свыше 8,1 миллиона раз.

Данные относятся к 16 февраля. А ведь 1 февраля число пользователей Clubhouse было вдвое меньше.

О сети узнает все больше людей. Особенно Clubhouse нравится жителям Турции, Великобритании, Бразилии, Японии и Германии.

Как добыть приглашение? Во-первых, поспрашивайте у знакомых. Во-вторых, инвайты продают за деньги (неофициально). В третьих, их дарят в некоторых группах в Telegram. Последний способ самый верный – мы писали о нем в нашей статье.

Что думаете о Clubhouse? Удалось оценить лично?

Источник: 9to5mac.com

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