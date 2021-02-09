COVID-19 помог Apple захватить рынок планшетов

Samsung на втором месте.

Пандемия коронавируса принесла выгоду производителям электроники. Люди купили множество гаджетов, чтобы сидеть дома было веселее.

Планшетные компьютеры не стали исключением. Аналитическая компания IDC выпустила интересный отчет по итогам 2020 года. Он свидетельствует о росте рынка “таблеток” на 13,6%.

Всего отгружено 164,1 миллиона планшетов. Из них 53,2 миллиона – это различные модели iPad. Доля Apple, таким образом, составляет 32,5%.

Apple занимает первую строчку в рейтинге IDC. Второй идет южнокорейская Samsung. Поставки ее Galaxy Tab достигли 31,3 миллиона устройств.

Замыкает тройку лидеров китайская Huawei. Ее результат – 16 миллионов. Неплохо – с учетом санкций США и прочих трудностей.

На четвертой и пятой позиции – Lenovo и Amazon. Они отгрузили 14,1 и 14 миллионов “таблеток” соответственно.

Другие бренды суммарно поставили 35,5 миллиона планшетов.

Источник: gizmochina.com

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