Цукерберг призвал Facebook “причинить боль” Apple

Еще в 2018 году.

Напряжение между Facebook и Apple растет. Недавно в iOS 14.5 появилась интересная функция – Apple Tracking Transparency.

Речь о запрете отслеживания в рекламных целях. Если оно ведется, iOS предлагает отказаться от него.

Facebook подобное положение дел не устраивает. В 2020 социальная сеть заработала на рекламе 85 миллиардов долларов.

Половину доходов Facebook не получит, если Apple Tracking Transparency распространится. На кону огромная сумма денег.

В итоге Facebook заявила, что Apple поступает антиконкурентно. Она использует контроль над App Store, увеличивая свою прибыль за счет других.

Это не первая ссора гигантов. Война началась еще несколько лет назад – в 2018. Тогда глава Apple – Тим Кук – осудил Facebook за утечку личных данных (в пользу компании Cambridge Analytica).

Основатель Facebook – Марк Цукерберг – упрека не оценил. Более того, он затаил обиду на Кука.

Инсайдеры узнали, что Цукерберг в 2018 призвал команду Facebook “причинить боль Apple”. За столь нечестное отношение к соцсети.

План мести уже приведен в действие. Facebook выступила на стороне Epic Games в конфликте с Apple. Также против корпорации из Купертино готовится антимонопольный иск.

Источник: imore.com

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