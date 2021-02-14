Цукерберг призвал Facebook “причинить боль” Apple
Еще в 2018 году.
Напряжение между Facebook и Apple растет. Недавно в iOS 14.5 появилась интересная функция – Apple Tracking Transparency.
Речь о запрете отслеживания в рекламных целях. Если оно ведется, iOS предлагает отказаться от него.
Facebook подобное положение дел не устраивает. В 2020 социальная сеть заработала на рекламе 85 миллиардов долларов.
Половину доходов Facebook не получит, если Apple Tracking Transparency распространится. На кону огромная сумма денег.
В итоге Facebook заявила, что Apple поступает антиконкурентно. Она использует контроль над App Store, увеличивая свою прибыль за счет других.
Это не первая ссора гигантов. Война началась еще несколько лет назад – в 2018. Тогда глава Apple – Тим Кук – осудил Facebook за утечку личных данных (в пользу компании Cambridge Analytica).
Основатель Facebook – Марк Цукерберг – упрека не оценил. Более того, он затаил обиду на Кука.
Инсайдеры узнали, что Цукерберг в 2018 призвал команду Facebook “причинить боль Apple”. За столь нечестное отношение к соцсети.
План мести уже приведен в действие. Facebook выступила на стороне Epic Games в конфликте с Apple. Также против корпорации из Купертино готовится антимонопольный иск.
Источник: imore.com
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Как без мата то сказать что соц сеть дно ??? . Которая не развивается совсем и не менее от Инстаграмм где через историю рекламные блоки , и невозможно листать исчезающие истории там вообще одна реклама . В Фейсбук интерфейс так запутан что явно в голове у Цукерберга тоже самое . Чтоб удалить фото надо такую мантру выполнить …. и я стараюсь по минимуму заходить и пользоваться сетями от Фейсбук где главное обогащение себя любимых ….
У вас прекрасно получилось и без мата 🙂 Экспрессивно. 🙂 🙂