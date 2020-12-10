Cyberpunk 2077 чуть не уронил сервера Steam — пиковый онлайн превысил 1 млн игроков

Вот такой ажиотаж.

Сегодня состоялась долгожданная премьера Cyberpunk 2077, выход которой переносился уже три раза. Что можно сказать уже сейчас? То, что игра пользуется бешеной популярностью. Ажиотаж вокруг нового проекта CD Projekt Red вырос настолько, что в момент релиза было зафиксировано более 1 000 000 играющих в Steam. Серверы Valve еле справились с такой высокой нагрузкой.

23,5 терабит в секунду – именно такой скорости достигла выгрузка файлов из хранилища Steam. Это примерно в три с половиной раза выше в сравнении с обычными показателями. Если бы Cyberpunk 2077 издавался только в Steam, эта нагрузка была бы еще выше.

Что интересно, до такого показателя даже не удалось дойти на релизе PUBG. Тогда в день премьеры проекты пиковая нагрузка на сервера составила 22 терабита в секунду. Мощно, CD Projekt Red, вам удалось создать нужный ажиотаж. А вот удастся ли оправдать ожидания игроков, покажет время.

Пока что на платформе от Valve 71% положительных отзывов, но критики хватает. В первую очередь она связана с оптимизацией и большим количеством багов, которые не удалось исправить даже патчем первого дня. Да, требования у игры жесткие, но владельцам топового железа повезло больше, чем тем, кто играет на консолях.

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