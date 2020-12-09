Cyberpunk 2077 в 4K это очень дорого — потребуется очень мощный ПК с GeForce RTX 3080 или GeForce RTX 3090
Для крутой игры нужен не менее крутой компьютер.
Компания nVidia добавила поддержку графического режима DLSS (сглаживание с алгоритмами глубокого обучения) в Cyberpunk 2077, одну из самых ожидаемых игр современности.
Сегодня в сети появились слайды со скоростью работы нового творения CD Projekt RED (авторы культовой ролевой трилогии The Witcher) с DLSS и с включенной трассировкой лучей на ускорителях GeForce RTX 3060 Ti, GeForce RTX 3070, GeForce RTX 3080, GeForce RTX 3090, а также GeForce RTX 2080 Ti.
Результаты весьма впечатляющие.
Самое интересное это, конечно, 4K:
Средняя частота кадров на флагманской GeForce RTX 3090 равняется 57,8 fps. Но есть просадки до 22 fps. На GeForce RTX 3080 результаты такие — 51,8 и 15,5 fps соответственно. К сожалению, результаты в этом разрешении с картами GeForce RTX 3060 Ti и GeForce RTX 3070 не приводятся. А на GeForce RTX 2080 Ti средняя частота кадров достигает 38,2 fps, минимальное значение — 13,4 fps.
Выходит, что для комфортной игры в 4K потребуется ПК, который стоит явно дороже 100 тысяч рублей.
Релиз Cyberpunk 2077 состоится уже завтра, 10 декабря. Игра выйдет на ПК, консолях PS4, Xbox One, а также для облачного сервиса Google Stadia.
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