Cyberpunk 2077 в 4K это очень дорого — потребуется очень мощный ПК с GeForce RTX 3080 или GeForce RTX 3090

Для крутой игры нужен не менее крутой компьютер.

Компания nVidia добавила поддержку графического режима DLSS (сглаживание с алгоритмами глубокого обучения) в Cyberpunk 2077, одну из самых ожидаемых игр современности.

Сегодня в сети появились слайды со скоростью работы нового творения CD Projekt RED (авторы культовой ролевой трилогии The Witcher) с DLSS и с включенной трассировкой лучей на ускорителях GeForce RTX 3060 Ti, GeForce RTX 3070, GeForce RTX 3080, GeForce RTX 3090, а также GeForce RTX 2080 Ti.

Результаты весьма впечатляющие.

Самое интересное это, конечно, 4K:

Средняя частота кадров на флагманской GeForce RTX 3090 равняется 57,8 fps. Но есть просадки до 22 fps. На GeForce RTX 3080 результаты такие — 51,8 и 15,5 fps соответственно. К сожалению, результаты в этом разрешении с картами GeForce RTX 3060 Ti и GeForce RTX 3070 не приводятся. А на GeForce RTX 2080 Ti средняя частота кадров достигает 38,2 fps, минимальное значение — 13,4 fps.

Выходит, что для комфортной игры в 4K потребуется ПК, который стоит явно дороже 100 тысяч рублей.

Релиз Cyberpunk 2077 состоится уже завтра, 10 декабря. Игра выйдет на ПК, консолях PS4, Xbox One, а также для облачного сервиса Google Stadia.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)