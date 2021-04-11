Данные пользователей Clubhouse слили в сеть. Как узнать, что вы не пострадали?

Будьте бдительны.

Вот тебе и конфиденциальность. С Clubhouse беда. Хакеры украли из соцсети персональные данные 1,3 миллиона пользователей.

Хуже того – их бесплатно опубликовали на форуме взломщиков. Профили Clubhouse уже разошлись по всему интернету.

В открытом доступе оказались ID, число подписок и подписчиков, ID, фотографии, а также ссылки на аккаунты в Instagram и Twitter.

Еще утекли сведения о тех, кто дал инвайт. Как что-то подобное может навредить? Очень просто.

Хакеры используют перечисленное для подбора паролей к различным сайтам. Для фишинговых атак тоже сгодится.

Вы – поклонник Clubhouse? Рекомендуем проверить свой профиль. Не исключено, что он в списке украденных.

Сделать сказанное поможет специальный сервис. Достаточно ввести почту или телефонный номер.

Источник: cybernews.com

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