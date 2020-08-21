Дата презентации iPhone 12 раскрыта самой Apple
Упс.
Apple случайно раскрыла дату презентации смартфонов из линейки iPhone 12. Компания запустила тестовую трансляцию на YouTube, в которой указывалось, что презентация новинок состоится 10 сентября.
Apple удалила трансляцию через несколько минут после запуска. В компании сделали публикацию случайно в рамках подготовки к презентации, уверены обозреватели зарубежных изданий.
О планах Apple по проведению презентации новых iPhone в первой половине сентября ранее сообщали и инсайдеры. Известно, что презентация пройдет полностью в онлайн-режиме, как и конференция разработчиков WWDC 2020.
Помимо новых iPhone, на сентябрьской презентации Apple должна представить новый бюджетный iPad, Apple Watch Series 6, Bluetooth-маячок AirTags и коврик для беспроводной зарядки AirPower.
Напомним, что старт продаж iPhone 12 состоится в октябре. Об этом ранее официально сообщили в компании.
Источник: MR.
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