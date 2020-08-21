Дата презентации iPhone 12 раскрыта самой Apple

Упс.

Apple случайно раскрыла дату презентации смартфонов из линейки iPhone 12. Компания запустила тестовую трансляцию на YouTube, в которой указывалось, что презентация новинок состоится 10 сентября.

Apple удалила трансляцию через несколько минут после запуска. В компании сделали публикацию случайно в рамках подготовки к презентации, уверены обозреватели зарубежных изданий.

О планах Apple по проведению презентации новых iPhone в первой половине сентября ранее сообщали и инсайдеры. Известно, что презентация пройдет полностью в онлайн-режиме, как и конференция разработчиков WWDC 2020.

Помимо новых iPhone, на сентябрьской презентации Apple должна представить новый бюджетный iPad, Apple Watch Series 6, Bluetooth-маячок AirTags и коврик для беспроводной зарядки AirPower.

Напомним, что старт продаж iPhone 12 состоится в октябре. Об этом ранее официально сообщили в компании.

Источник: MR.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Поставьте оценку: (5,00 из 5, оценили: 1)

из 5, оценили: