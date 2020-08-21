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Дата презентации iPhone 12 раскрыта самой Apple

21 Авг, 2020

Дата презентации iPhone 12 раскрыта самой Apple

Упс.

Apple случайно раскрыла дату презентации смартфонов из линейки iPhone 12. Компания запустила тестовую трансляцию на YouTube, в которой указывалось, что презентация новинок состоится 10 сентября.

Apple удалила трансляцию через несколько минут после запуска. В компании сделали публикацию случайно в рамках подготовки к презентации, уверены обозреватели зарубежных изданий.

О планах Apple по проведению презентации новых iPhone в первой половине сентября ранее сообщали и инсайдеры. Известно, что презентация пройдет полностью в онлайн-режиме, как и конференция разработчиков WWDC 2020.

Помимо новых iPhone, на сентябрьской презентации Apple должна представить новый бюджетный iPad, Apple Watch Series 6, Bluetooth-маячок AirTags и коврик для беспроводной зарядки AirPower.

Напомним, что старт продаж iPhone 12 состоится в октябре. Об этом ранее официально сообщили в компании.

Источник: MR.

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