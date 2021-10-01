Дата выхода Apple Watch Series 7 известна — предзаказы стартуют 8 октября
Наконец-то!
Когда Apple представила смарт-часы Apple Watch Series 7 раскрывать дату поступления их в продажу отчего-то не стала. Косвенно подтвердив слухи о проблемах с производством. Теперь же, благодаря невнимательным сотрудникам модной фирмы Hermes, мы знаем, что предзаказы на Watch Series 7 начнутся 8 октября. Старт продаж, соответственно, намечен на середину октября.
Как произошла утечка? Сотрудники портала AppleTrack сумели получить доступ к электронным письмам Hermes, в которых и раскрывается упомянутая выше дата.
Затем информация была подтверждена инсайдером с FrontPageTech.
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